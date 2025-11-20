Prosegur Alarms anunció la adquisición de la cartera de alarmas monitoreadas residenciales y comercios minoristas de la empresa USS, una de las compañías argentinas con mayor trayectoria en el segmento. La operación se enmarca dentro de su estrategia de crecimiento en América Latina y refuerza su consolidación en el país: con esta incorporación, Prosegur Alarms proyecta cerrar 2025 con un crecimiento acumulado del 30% desde 2023.

La adquisición permitirá a Prosegur Alarms integrar la totalidad de la unidad de negocio de monitoreo residencial -segmento de mayor dinamismo del mercado-, y de comercios minoristas; y a USS permitirá mantener y reforzar su actividad en unidades de negocio corporativas (B2B) conservando su estructura y sus operaciones en funcionamiento.

“Esta operación representa un paso clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia en Argentina. La experiencia y el valor de la cartera residencial de USS nos permiten consolidar estándares globales de protección y un servicio cada vez más cercano y personalizado”, destacó Alejandro Sánchez León, director general de Prosegur Alarms.

El crecimiento del sector acompaña una transformación profunda del mercado de seguridad electrónica, impulsada por la adopción de tecnologías inteligentes y la demanda creciente de soluciones conectadas para hogares y negocios. Hoy, Prosegur Alarms opera en 15 provincias y cuenta con más de 1.500 colaboradores que brindan servicios de monitoreo 24/7 y soluciones integrales de protección con respuesta inmediata.

La necesidad de seguridad es cada vez más evidente entre los argentinos. Un estudio de Mega Smart Research Solutions para Prosegur Alarms indica que siete de cada diez usuarios se muestran preocupados por la protección de su hogar, y más de la mitad de quienes aún no contrataron un sistema busca activamente alternativas. La confianza, la rapidez de respuesta y el acompañamiento ante emergencias se posicionan como los atributos más valorados.

Para Prosegur Alarms, la integración de la cartera residencial y de comercios minoristas de USS constituye un hito estratégico orientado a profesionalizar aún más la industria, elevar los estándares de calidad y generar empleo en el sector. La consolidación total de operaciones está prevista para el próximo mes, una vez cumplida la operativa.

El mercado argentino presenta un amplio potencial: hoy existen menos de un millón de alarmas instaladas frente a más de 12 millones de hogares y comercios, lo que refleja una penetración de apenas 4,2%, muy por debajo de países como España o Alemania (15–25%) y de Estados Unidos (35%). En este contexto, la adquisición de la cartera residencial y de comercios minoristas de USS se posiciona como un nuevo impulso para capturar oportunidades de crecimiento a gran escala.

Sobre Prosegur

Prosegur es un referente global en el sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio: Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con una presencia global, Prosegur facturó 4.908 millones de euros en 2024, cotiza en la bolsa de Madrid bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 175.000 empleados repartidos entre un total de 36 países de los cinco continentes.

Prosegur actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial. Además, Prosegur canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.