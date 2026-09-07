Con la llegada de la primavera, On City participa de una nueva edición de Electro Fans. El evento reúne ofertas únicas en tecnología, electrodomésticos y productos pensados para el hogar y el entretenimiento.

Hasta el 9 de septiembre, las familias podrán acceder a descuentos especiales y facilidades de pago que hacen más fácil renovar espacios y disfrutar de la nueva temporada.

En esta edición, On City participa con beneficios destacados: hasta 50% off en una amplia variedad de productos y hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes. Además, quienes elijan financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a hasta 24 cuotas fijas, comenzando a pagar recién en octubre, lo que facilita aún más el acceso a las mejores oportunidades.

La propuesta incluye alternativas para distintos gustos y necesidades: televisores, celulares, cocinas, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos, junto con opciones pensadas para el entretenimiento y el juego.

Asimismo, quienes lo deseen podrán retirar las compras de manera gratuita en las más de 200 sucursales disponibles en todo el país.

Electro Fans ofrece una propuesta que combina variedad, descuentos y alternativas de financiación para acompañar a las familias.