El Grupo Lo de Jesús traslada su excelencia al formato delivery premium, con una propuesta diversa, casera y gourmet que se adapta a la temporada más esperada del año.

El arte de comer bien también acompaña los días cálidos. Desde hace años, el Grupo Lo de Jesús decidió llevar la experiencia de sus fuegos, vinos y recetas emblemáticas al formato delivery premium, convirtiéndose en uno de los servicios más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy, Lo de Jesús Delivery es sinónimo de platos abundantes, frescos y gourmet que llegan en perfectas condiciones, gracias a un trabajo minucioso en cada detalle: selección de materias primas, técnicas de preparación, control de tiempos y un packaging diseñado para conservar sabor, temperatura y textura.

Sabores de temporada

Con la llegada de los días de sol, el menú se renueva con opciones frescas, livianas y llenas de sabor:

Ensalada César: lechuga capuchina crujiente, pollo, croutons dorados y queso sardo rallado, todo aderezado con nuestra cremosa salsa César

Vitel toné: peceto tierno en finas rodajas, cubierto con nuestra clásica salsa cremosa y alcaparras.

Wraps gourmet: una opción práctica, fresca y sabrosa, ideal para disfrutar en casa durante los días más cálidos.

Platos que llegan como en el restaurante

Entre las opciones más elegidas del delivery se destacan el pastel de papas, la lasagna casera de carne, espinacas a la crema y salsa pomodoro, las milanesas de peceto, merluza y supremas, con su guarnición.

No faltan los clásicos cortes de carne como el bife de chorizo, preparado al punto exacto, y entradas irresistibles como croquetas de provolone y tomillo o buñuelos de acelga. Para cerrar la experiencia, postres icónicos: flan de dulce de leche y lemon pie.

Expansión con sabor porteño

Con un crecimiento sostenido, Lo de Jesús Delivery ya cuenta con sucursales en Palermo, Belgrano, Caballito y Barrio Norte, Villa del Parque y próximamente sumará un nuevo punto en Colegiales, ampliando así la llegada de su propuesta premium a más hogares porteños.

Delivery premium, todos los días

Disponible todos los días de 11 a 23 horas, el servicio permite realizar pedidos a través de la app Tucán y de las principales plataformas de delivery, garantizando rapidez y eficiencia en cada entrega.

Sucursales delivery