Jetour Argentina se acerca más a sus clientes mediante su campaña comercial “Jetour Season”, vigente durante septiembre, que combina bonificaciones de hasta USD 2.400 con financiación en 18 cuotas sin interés a tasa 0% UVA, a través de un acuerdo con Banco Santander.

La propuesta alcanza a tres modelos de la gama SUV de la marca: Jetour X50 tiene una bonificación de USD 1.900; Jetour X70 FL, de USD 2.000; y Jetour Dashing 1.5T, el de mayor descuento, con USD 2.400. Los tres modelos, además, pueden financiarse a tasa 0%, sujeto a las condiciones vigentes de la entidad bancaria.

“Buscamos acercar nuestra gama de SUV a más familias argentinas, combinando bonificaciones concretas con una financiación accesible en un contexto donde el acceso al crédito automotor vuelve a ser una herramienta clave de decisión de compra”, afirmó Sebastián Dañil, Brand Manager de Jetour Argentina.

Sebastián Dañil, Brand Manager de Jetour Argentina

¿Por qué eligieron estos tres modelos para la campaña?

X50, X70 y Dashing representan distintas necesidades: desde quienes buscan un SUV compacto y ágil para uso urbano, hasta familias que necesitan siete lugares o buscan un diseño más deportivo y tecnológico. La campaña cubre todo ese espectro.

¿Qué representa la alianza con Banco Santander?

Nos permite ofrecer una tasa 0% UVA en 18 cuotas, algo que hace más previsible la decisión de compra para el cliente y refuerza nuestro compromiso de seguir democratizando el acceso a la movilidad tecnológica.

Jetour X50, la apuesta del segmento B SUV, está equipado con un motor turbo 1.5 de cuatro cilindros, con una potencia de entre 154 y 156 CV y 230 Nm de torque, combinado con caja automática DCT de seis velocidades según versión. Entre su equipamiento se destacan una doble pantalla HD de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, cámara 360°, techo solar, cargador inalámbrico y tapizado en ecocuero. En seguridad suma seis airbags, control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes, con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.

En tanto que Jetour X70, con capacidad para siete pasajeros distribuidos en tres filas de asientos, ofrece motorizaciones 1.5 turbo de hasta 147 CV y una opción 1.6 turbo de 197 CV en las versiones superiores, con transmisión manual o automática DCT. Su equipamiento de seguridad incluye ESC, control de tracción, asistencia de salida en pendientes y anclajes ISOFIX.

El tercer modelo, Dashing, se posiciona en el segmento de SUV medianos, con un diseño deportivo y tres versiones; 1.5T, 1.5T+ y 1.6T con un motor de 197 CV, 290 Nm de torque y caja automática DCT de siete velocidades. Entre sus sistemas de asistencia figuran frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y visión panorámica de 540°.

Los clientes, en el centro

Como parte de la campaña, la marca organizó este año “Jetour Season Experience”, un encuentro de comunidad de clientes dirigida a dueños de los modelos T1 y T2, de perfil más orientado al uso off-road. La cita fue en San Pedro, donde los participantes pudieron probar el comportamiento de los vehículos tanto en ruta como en pista, a través de una diversidad de pruebas pensadas para poner testear las distintas capacidades de los modelos. “Es importante para nosotros que los usuarios conozcan las capacidades que tienen sus vehículos” comentó Sebastián. “En este marco, destacamos que Jetour ya lleva seis años de presencia en la Argentina, a diferencia de buena parte de las marcas de autos chinos que están llegando recién ahora al mercado. Eso nos da una trayectoria y un conocimiento del cliente local que hoy se traduce en un escenario muy positivo para seguir desarrollando la marca. Nuestra oferta se centra en SUV y nuestro producto estrella es el T1, con motor híbrido enchufable, que dentro de su segmento tiene una posición súper competitiva en relación precio-producto.