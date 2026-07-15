En Argentina, un Mundial es mucho más que el torneo más importante del fútbol. Es una conversación permanente que invade las casas, las oficinas, los grupos de WhatsApp y cada rincón del territorio. Y si esta Copa del Mundo ya prometía hacer historia antes del primer partido, hoy los números terminan de confirmarlo: el Mundial de la Fifa 2026™ es el más grande que se haya disputado.

El torneo rompió prácticamente todos los récords: tres países anfitriones, 48 selecciones participantes y más de 6,2 millones de asistentes a los estadios. La ocupación alcanzó el 99,7%, con una media superior a 65.000 personas por partido y el torneo también se destacó por un promedio de casi tres goles por encuentro.

Dos escenarios, una misma pasión

Para Betano, este Mundial también representa un hito especial. Además de acompañar a la Fifa como promotor oficial de la Copa Mundial 2026 para Sudamérica y Europa, la marca refuerza su compromiso con el fútbol local como Sponsor Oficial de la Selección Argentina.

“Para Betano es un orgullo acompañar la pasión futbolera de los argentinos en dos escenarios únicos: apoyando a la Selección argentina y como Promotor Oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026™. Este doble patrocinio refleja nuestro compromiso de apoyo a largo plazo con el desarrollo del deporte, la innovación y la generación de experiencias responsables y de calidad para los hinchas", señaló Álvaro Ferreres, Country Manager de Betano en Argentina.

Este doble vínculo permite acompañar a los hinchas tanto en el camino de la Albiceleste como en la máxima competencia del fútbol mundial.

Un crecimiento que también juega en primera

El crecimiento de Betano fue tan exponencial como el del propio Mundial.

Desde su primera alianza con la Fifa durante Qatar 2022™, Betano encadena su tercera colaboración consecutiva con la entidad, luego de haber sido también “Partner oficial del Mundial de Clubes Fifa 2025™.

Desde entonces, Kaizen Gaming, la empresa detrás de la marca, pasó de operar en 11 mercados a tener presencia en 20 países de Europa, América y África, consolidándose como una de las compañías GameTech más importantes del mundo.Argentina forma parte de esa expansión y hoy es uno de los mercados estratégicos para la compañía, con una marca que logró consolidarse rápidamente a través de alianzas con entidades deportivas de primer nivel.

En particular, la alianza de Betano con Club Atlético River Plate refleja su compromiso con el fútbol argentino de primer nivel y forma parte de una red más amplia de asociaciones estratégicas en Europa y Sudamérica, que incluye a la Uefa Europa League y la Uefa Conference League, Conmebol, el brasileirão Betano, FC Bayern München, Aston Villa FC, Tottenham Hotspur FC, Clube de Regatas do Flamengo y los tres grandes de Portugal: FC Porto, SL Benfica y Sporting CP.

Este crecimiento fue acompañado por reconocimientos internacionales. Kaizen Gaming fue distinguida como “Operador del Año” en 2025 en los EGR Operator Awards, y en 2025 y 2026 en los SBC Awards, dos de los premios más prestigiosos de la industria.

Innovación y personalización: las herramientas clave de Betano

Así como el Mundial 2026 marcó un nuevo hito para el fútbol, Betano aprovechó el torneo para seguir potenciando la experiencia digital de los fanáticos a través de herramientas propias, desarrolladas para ofrecer una participación más dinámica, personalizada y responsable.

Entre ellas destaca BetBuilder, una función que permite a los usuarios personalizar al máximo sus jugadas. Gracias a una robusta oferta de estadísticas de jugadores en tiempo real (player props), los clientes pueden combinar variables individuales, como disparos al arco, goles y atajadas, con los resultados generales del partido en vivo.

Como complemento exclusivo, la plataforma presenta Golden Sub. Esta innovadora característica protege la jugada del usuario: si el futbolista elegido sale de la cancha, la selección se transfiere automáticamente al reemplazante con las condiciones originales, garantizando una experiencia de juego continua y sin interrupciones.

También se incorporaron opciones de cobro anticipado, que permiten cerrar determinadas apuestas cuando un equipo alcanza una ventaja preestablecida.

Todas estas innovaciones forman parte de una estrategia tecnológica que se fortaleció recientemente con la incorporación de GameplAI, una empresa especializada en inteligencia artificial aplicada al análisis deportivo.

Como en toda su operación global, estas herramientas se desarrollan bajo un marco de juego responsable, incorporando controles, límites y mecanismos orientados a promover una experiencia de entretenimiento segura y transparente.

En muchos de los mercados donde opera Betano, los usuarios también pudieron seguir los partidos del Mundial mediante transmisiones en vivo disponibles desde la propia plataforma.

Un Mundial que sigue haciendo historia

Más allá de los resultados deportivos, el Mundial 2026 está demostrando que el fútbol continúa siendo uno de los fenómenos culturales más importantes del planeta.

Mientras millones de personas siguen cada partido y Argentina vuelve a ilusionarse con otra conquista, marcas como Betano acompañan esa pasión desde distintos frentes: apoyando las principales competencias internacionales, apostando por el desarrollo tecnológico y reforzando su vínculo con el fútbol argentino a través de la selección nacional, además de acompañar el torneo más importante del planeta.

Porque cuando juega la Selección, juega un país entero. Cuando ese camino conduce al Mundial, la pasión alcanza su máxima expresión. Y Betano elige estar presente, acompañando a los hinchas en cada paso de ese recorrido. Acerca de Kaizen Gaming | BetanoKaizen Gaming es una de las mayores empresas de GameTech del mundo. Con un enfoque en la Tecnología y las Personas, su objetivo es evolucionar continuamente la experiencia de juego en línea que ofrece a millones de clientes en todo el mundo y entretener a los aficionados al deporte de una manera divertida y responsable.

Kaizen Gaming es propietaria de la marca premium de apuestas deportivas y juegos en línea Betano, con una presencia consolidada en numerosos mercados de Europa, las Américas y África. La empresa emplea a más de 3,000 personas en todo el mundo.

Kaizen Gaming ha sido reconocida como un actor líder en el mercado global de apuestas deportivas y juegos, habiendo recibido varios premios de la industria, incluido el de “Operador del Año” tanto en los EGR Operator Awards como en los SBC Awards 2025 y 2026.Para más información, visite Kaizen Gaming y Betano.