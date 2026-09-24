Pese a que la soberanía digital es prioridad en América Latina, su implementación enfrenta retos. Según datos de Digital Sovereignty Index del BRICS+ Tech Forum, elaborado por investigadores de dos universidades brasileñas, la región posee servicios digitales públicos desarrollados y alfabetización digital, pero mantiene una dependencia estructural externa en hardware, nube y plataformas, dificultando su autonomía.

Los principales obstáculos son la limitada infraestructura de procesamiento, la concentración de proveedores globales de nube y la falta de inversión en conectividad y centros de datos. Para superar esto, los expertos sugieren impulsar la cooperación, sistemas alternativos, infraestructuras compartidas y marcos de gobernanza.

Es en este contexto que América Latina comienza a buscar un mayor control sobre sus datos, aplicaciones e infraestructuras críticas, encontrando en el código abierto un gran aliado para avanzar en su autonomía digital. “El control es la moneda más valiosa en la TI moderna. La soberanía es hoy una prioridad crítica que representa la capacidad de una organización o de un país para mantener el control sobre su trayectoria tecnológica, independientemente de cambios geopolíticos, restricciones externas o una dependencia excesiva de proveedores”, afirma Thiago Araki, director sénior de Tecnología para América Latina en Red Hat.

Thiago Araki, director sénior de Tecnología para América Latina en Red Hat

Código abierto: la base de la autonomía

El modelo open source representa un camino sostenible hacia la autonomía nacional gracias a su transparencia, acceso garantizado e innovación comunitaria.

“No estamos hablando simplemente de una preferencia, sino de una necesidad técnica”, explica Andrea Cavallari, Field CTO para América Latina en Red Hat. “El código abierto significa que la estructura de una tecnología no es un secreto comercial perteneciente a una corporación al otro lado del mundo”, añade.

Andrea Cavallari, Field CTO para América Latina en Red Hat

Según la ejecutiva, el open source permite pasar del modelo de “caja negra” de las tecnologías propietarias a una “caja de cristal”, donde cada línea de código, cada plataforma o servicio ofrece transparencia y capacidad de auditoría. “Esto permite que una empresa o una nación verifique la postura de seguridad de su propia infraestructura sin necesidad de pedir permiso, proporcionando independencia operativa”, señala.

IA: el punto de inflexión

Según un informe de la UNCTAD, el 79% de los países con leyes de privacidad temen por su soberanía digital. Con la llegada de la inteligencia artificial, esta inquietud creció: ya no alcanza con saber dónde están los datos, sino que se debe asegurar el control de algoritmos, infraestructuras y sistemas críticos.

En América Latina, a medida que los gobiernos exploran el uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, aumentan los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica. “Si no controla la plataforma donde su IA es entrenada, ajustada y desplegada, no controla su negocio”, afirma Victoria Martinez, gerente de plataformas de IA para Latinoamérica en Red Hat. “Al basar su estrategia en una plataforma abierta, obtiene auditabilidad, transparencia y la libertad de inspeccionar y modificar el código, ayudando a responder a necesidades operativas específicas y no a las de un proveedor”, agrega.

Victoria Martinez, gerente de plataformas de IA para Latinoamérica en Red Hat

Red Hat expandió sus iniciativas de nube privada, nube e IA soberana para dar más control operacional y de datos a empresas y gobiernos. Sus recientes anuncios abarcan recursos para entornos aislados, gobernanza, cumplimiento normativo, seguridad y operación local de servicios críticos. Entre estas iniciativas se destaca Lightwell , desarrollado en conjunto con IBM, para ofrecer la remediación automatizada de vulnerabilidades a gran escala en el software de código abierto.

La iniciativa trae dos opciones de servicios de subscripción: Lightwell Network, disponible con más de 6.500 dependencias remediadas, firmadas y certificadas en Java y Python; y Lightwell Clearinghouse Premier, para coordinar de forma confidencial la corrección de amenazas en el sector financiero, con planes de expansión a gobierno, salud y telecomunicaciones.

Ante la vulnerabilidad en componentes open source (de los que depende el 90% de las bases de código empresariales), Lightwell evita upgrades disruptivos o forks privados aplicando correcciones firmadas en las versiones exactas en producción. El proyecto sigue el modelo “upstream-always” de Red Hat, devolviendo los parches a la comunidad. Además, con la integración de Deloitte, proveedores tecnológicos (AWS, Microsoft, NVIDIA, Intel) y consultoras (Accenture, EY, Infosys), expande esta infraestructura a cadenas reguladas, transformando la seguridad en un activo estratégico para la soberanía digital regional.

Compromiso con la resiliencia

Para los especialistas de Red Hat, la soberanía digital supera lo tecnológico: América Latina tiene la oportunidad de diseñar una estrategia propia y sostenible, aprovechando su transformación digital para crear bases abiertas alineadas con sus necesidades en lugar de replicar modelos externos.

Fuente: Shutterstock Gorodenkoff

“La soberanía digital es, en esencia, libertad de elección. Significa garantizar que gobiernos y organizaciones puedan decidir dónde ejecutar sus cargas de trabajo, cómo gestionar sus datos y qué tecnologías utilizar de acuerdo con sus objetivos estratégicos, y no debido a limitaciones impuestas por terceros”, concluye Thiago Araki, director sénior de Tecnología para América Latina de Red Hat.