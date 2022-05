Surgió otra grieta: CABA versus AFIP por el pago de Bienes Personales

En el país donde la sociedad pide dejar de lado la grieta, la política sigue dando muestras de que tal ideal es casi una utopía. Una muestra más es la pelea que vienen teniendo desde hace un tiempo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. El tema en cuestión es un impuestazo, según el gobierno porteño, o un revalúo acorde a la ley, como lo ve el organismo recaudador.

Rodríguez Larreta, calificó como "una decisión unilateral e ilegítima" el dictamen emitido por la AFIP sobre la valuación de bienes inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, que impacta en el pago de impuestos a los Bienes Personales que deben abonar los contribuyentes del distrito.

Mediante una nota remitida a Marcó del Pont, Rodríguez Larreta aseguró que el dictamen 1/22 del organismo recaudador nacional marca "una decisión unilateral e ilegítima" y afirma que "forma parte de una política sistemática del Gobierno nacional de atacar a la Ciudad de Buenos Aires".

Por su parte, la AFIP considera que cuando Rodríguez Larreta realizó sus primeros cuestionamientos, la titular de la AFIP habló de la existencia de "un doble estándar macrista". De acuerdo a Marcó del Pont, el gobierno porteño "utiliza un criterio para el impuesto inmobiliario para acercar la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del impuesto sobre los Bienes Personales". En ese sentido, el organismo recaudador sostuvo que "la metodología porteña está vigente desde 2012 y la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás.

La respuesta inicial de Marcó del Pont llegó hace más de un mes. Entonces recurrió al discurso kirchnerista: "Nuestra obligación y compromiso es con la equidad desde una perspectiva federal. La mejora en la recaudación a partir del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva es el principio rector de los cambios introducidos por nuestro Gobierno sobre la estructura tributaria. A diferencia de quienes apuestan a la valorización financiera y el endeudamiento externo, nosotros entendemos que los ingresos tributarios son la fuente genuina para financiar las políticas públicas para el desarrollo".

Desde la AFIP aseguran que apenas 1500 familias pagan Bienes Personales por el hogar donde viven. Explican que son los propietarios de viviendas valuadas en el mercado en más de u$s 960.000. Con el uso de la valuación fiscal homogénea porteña ese número ascendería a 5500. Asimismo, la adecuación de los criterios de valuación hace que los 226.000 propietarios de dos o más viviendas en CABA, que no tienen la posibilidad de deducir por esos inmuebles, también deberán ingresar un monto adicional anual por Bienes Personales. En ese caso, no necesariamente se trata de ciudadanos de CABA sino de cualquier provincia.