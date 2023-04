Sillicon Valley Bank, Credit Suisse y la ceguera de los directorios

Para aquellos de nosotros que hemos estado involucrados en la industria financiera internacional durante más de 25 años, el rol de los Oficiales de Cumplimiento (CO) se ha visto básicamente como un centro de costos sin valor agregado.

De acuerdo con las reglas de mejores prácticas comerciales, el papel de un CO "... es garantizar que una empresa funcione de manera legal y ética mientras cumple con sus objetivos comerciales". Esto significa que los CO son responsables de desarrollar el programa de cumplimiento, revisar la política de la empresa y asesorar a la Dirección sobre los posibles riesgos.

Así, como área de apoyo al personal comercial, básicamente se podría decir que un buen CO sería aquel que se asegura de que la empresa cumpla debidamente las normas al momento de ejecutar cualquier transacción comercial.

Al menos en una primera etapa, el papel parece no ser tan complejo; sin embargo, debido al papel exagerado de CO, muchas empresas informan que la productividad ha caído drásticamente en los últimos 5 años, y nadie duda en culpar a CO; entonces, no sólo parece que CO se ha convertido en una pesadilla para las empresas, sino que los Directorios los responsabilizan por varias sentencias judiciales que han condenado a empresas y algunos de sus directores en los últimos dos años.

¿Se unirán a la lista Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse?

Predijimos que esto iba a suceder en tanto los bancos y empreas insistan y persistan en malinterpretar el rol de los CO y otorgarles un nivel de responsabilidad que muchos no son capaces de gestionar o manejar por su falta de conocimientos técnicos. . Cuanto más específica es una transacción, mayor es el error.

Hemos enfatizado tal punto en todos los foros internacionales donde hemos tenido la oportunidad de disertar. Lamentablemente, nuestra predicción ahora les estalla en la cara a los Bancos y empresas: "...no basta con tener un oficial de CO para considerar que un puesto cumple con las normas... es necesario que el responsable (CO) tenga los conocimientos suficientes. ... si la empresa no logra ese objetivo, entonces la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento se extiende automáticamente al directorio de la empresa y a la empresa misma"; así lo determinó recientemente un Tribunal de Apelaciones en los EE.UU.

Efectivamente, en los últimos 10 años se ha creado una maraña de normas legales y tributarias y son estas normas las que han sobrecargado a los CO, quienes terminan actuando como si fueran policías en lugar de cumplir con su verdadero papel que es apoyar y facilitar las transacciones, aumentando la productividad (mientras que al mismo tiempo se cumple con la ley).



Pero aun así (enmarañadas), las reglas bancarias y financieras actuales son claras. Definitivamente las reglas no son el problema . El verdadero problema es el papel del CO que tiene que entender y aplicar estas reglas. Por lo tanto, si los Directorios de los bancos no asumen que los CO necesitan apoyo externo especializado (y pagan ese costo), son cómplices de las fallas y daños a los activos de los clientes, así como de la reputación del sistema financiero en general.

SVB y otras quiebras bancarias han puesto -definitivamente- sobre la mesa una realidad que advertimos años atrás: el tiempo del "maquillaje" ha terminado. Sobreactuar los roles no es una salida saludable. La hora de invertir en capacitación real para que quienes tienen que controlar el sistema bancario entiendan exactamente lo que están controlando, ha llegado. De lo contrario, la pesadilla será eterna.

* Versión Original en Inglés. Traducción Libre de Cleverlaw

* El autor es abogado especialista en Derecho Financiero Internacional. Trust & Business Law (EE.UU.). Ha trabajado en el Tribunal Superior de Washington (St) (EE.UU) y ha sido International In-House Legal Advisor de bancos internacionales durante 25 años, sirviendo en ciudades como Amsterdam, New York, Hong Kong y Ginebra, entre otras. Es Autor del Libro "El Mundo de las Off-Shore" y de varios artículos académicos. Como conferencista internacional, ha sido entrevistado por medios Estados Unidos, Europa y China sobre Anglosaxon Trust e International Financial Law.