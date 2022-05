Segunda vuelta en Colombia: El que le habla a todos no le habla a nadie

Hay segunda vuelta en Colombia el 19 de junio del corriente. Un emergente que se está dando en América latina, donde por un lado los oficialismos pierden terreno, las izquierdas parecen crecer pero, en ese ínterin, surgen nuevos actores que mueven el tablero electoral. Claro está lo que sucedió en la elección de Colombia.

El desarrollo del comicio fue seguro y transparente: amplio nivel de participación, más del 50 % de los colombianos se acercaron a las urnas, siendo que el voto es optativo. La Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano de control autónomo e independiente, a cargo de Alexander Vega Roche, que llevó adelante la logística de las elecciones, brindó todas las herramientas para asegurar credibilidad y derrotar las falsas noticias que corrían entre denuncias de fraude.

Los electores votaron con boleta única de papel, un instrumento que fue muy ágil a la hora de la realización del escrutinio provisional. Tal es así, que ya que desde temprano cerraron las mesas a las 17 horas y para las 21, había una tendencia que se fue consolidando.

Con el 99,9% de las mesas escrutadas en Colombia se empezó a vivir una nueva campaña electoral de cara al 19 J:

Hubo una disrupción en la elección ya que parecía que el triunfo iba a quedar entre la derecha y la izquierda. Federico ‘Fico' Gutiérrez y Gustavo Petro, un nuevo actor encontró una faceta a la que nadie hablaba, se pusieron en la voz de aquellos colombianos que tal vez no sabían qué les pasaba y quedó para ser parte de una segunda vuelta.

Con un discurso anti política, anticorrupción, no participando de ningún debate, diciendo que él no tenía nada que hacer en los debates. Una persona que en plena campaña electoral se fue a ver al Papa Francisco y utilizó como ningún otro candidato las redes sociales emergió. Rodolfo Hernández, de 77 años, aquel que usó TikTok y supo interpelar a los jóvenes colombianos dejando para el análisis si usar o no la red social, cuando la respuesta es saber cómo usarla.

Este fenómeno que se viene dando en América Latina y el mundo en general es que aquellos que aparecen como "los outsaiders" son, en algún punto, aquellos que terminan interpretando lo que le pasa a la ciudadanía, le hablan a quienes representan y no a la generalidad del electorado. Acá el caso de Rodolfo Hernández que no dejó de hablar e interpretar el segmento al que representa y de esta manera se comprueba que, el candidato que intenta hablar a todos, en realidad no le habla a nadie.