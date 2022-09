Los vaivenes en la formación de programadores

"La industria del software factura en Argentina u$s 3.505 millones de dólares. 2/3 de esto proviene de exportaciones, con un superávit de u$s 550 millones. Esto explica por qué -auténticamente- es líder en Latinoamérica".



El posteo en la red Linkedin, unos días antes que Sergio Massa asumiera como ministro de Economía, provino del ex subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos, Carlos Palloti.

Había sido el mentor del "Programa de Estímulo a la Formación de Analistas del Conocimiento" instrumentado en 2016, conocido como #111 Mil Programadores. El número significaba la cantidad de jóvenes y adultos de todo el país que se aspiraba a convertir, en los siguientes cuatro años, en programadores, con sólo cursar gratuitamente durante 12 meses.

Se esperaba que en el primer año de ejecución salieran de esa cantera 27.000 que cumplieran con los requisitos de contratación de dos centenares de compañías globales que habían firmado un compromiso para tomarlos. Estamos hablando, entre otras, de IBM, Globant, Neoris, Harriague, Ryaco, Codes, Misiones OnLine, Moebius y Saladillo.

Fue así como la economía del conocimiento fue tomando la forma de una política de Estado, en principio al no encontrar ninguna voz que la objetara. Un mundo en plena transformación digital, e inclusive inmerso en una guerra por el liderazgo tecnológico entre las potencias, lo demandaba, lo sigue y seguirá haciendo. La clave es llegar a congeniar el sector productivo, académico, científico tecnológico y los gobiernos, así como la matriz productiva de las regiones.

No es fácil. Lo real es que, hasta ahora, las promociones estatales previas a esos #11 Mil iniciales y su relanzamiento, igual que las posteriores, como #YoProgramo o la más reciente, #Argentina Programa, por uno u otro motivo, no prosperaron. Este año, inclusive, apareció una iniciativa que deriva de una acción formativa emprendida desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI): #YoProgramoEnMiCiudad, y empezó a aplicarse en municipios, como una especie de empalmes locales con el plan oficial #Argentina Programa.

En la Ciudad de Buenos Aires se implementó bajo el nombre de #Codo a Codo.

#YoProgramoEnMiCiudad había sido difundido originariamente con la idea de que el Estado nacional y los provinciales lo apoyaran a través de ANRs específicos, bootcamps, semilleros y/o pasantías. Propone crear 400.000 nuevos empleos federales y generar más de u$s 20.000 millones de producción bruta anual hacia el 2031.Al asumir Massa, se reinició la economía del conocimiento.

Nombró al que era intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al frente del área y se anunció un plan "virtual y con estándares internacionales" para formar 70.000 programadores en 12 meses, coordinado con más de 20 universidades de todo el país.

¿Se habrán repasado los anteriores intentos? Los especialistas fruncen el entrecejo. En el plan #11 mil Programadores, hace 6 años, hubo 126.401 inscriptos, atraídos por la gratuidad y la rapidez del curso con salida laboral inmediata. Aprobaron apenas 1.856, gran parte de los cuales ya lo practicaban, eran ingenieros o estudiantes universitarios de carreras que duran más de cinco años.

La meta había sido muy ambiciosa: 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores tecnológicos hasta 2019.Entre los principales cuestionamientos: la falta de docentes calificados y un plan de estudios al que calificaban de algo anacrónico.Un profesor de la UTN posteó en las redes que, en esa casa de estudios, de 70 anotados, sólo tres obtuvieron el diploma, pero que encima eran de 2do año en la tecnicatura en programación.

El inventario actual da, de todas maneras, que el sector genera nuevos puestos de trabajo: 454.000, según las últimas mediciones, un 7,35% del total del empleo privado nacional.Servicios informáticos fue el rubro de mayor crecimiento porcentual y sumó 129.000 empleos, con un incremento del 13,3% respecto de la prolongada cuarentena de 2020.

Están entre los que ganan los sueldos más altos, con un promedio estimado en $210.600, según la Cámara de Software.En esta nueva etapa, el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió un régimen cambiario especial para exportar economía del conocimiento. En 2021, según calculó Argecom, ingresaron u$s 6.442 millones pero unos u$s 1.800 millones no habrían sido declarados por freelancers que prestan servicios al exterior. Habrá que ver si los que saltaron el cepo están dispuestos a retornar al redil.