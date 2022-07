¿Llegó el momento de comprar acciones de Argentina?

Las acciones de Argentina tuvieron una dramática caída en las últimas semanas y cotizan a precios "de oferta". ¿Qué puede pasar? ¿Es una buena idea comprar?

Luego del gran rally que vivieron las acciones argentinas en la época de Macri, en la que el Merval llegó a los u$s 1800, la situación cambió drásticamente.

Viendo los niveles actuales, el recorrido al alza es enorme, en caso de un nuevo panorama político y económico. La cuestión es determinar si estamos en un "piso" o si continuará la caída.

En 2018 (crisis de crédito), 2019 (elecciones PASO) y 2020 (Covid), el Merval sufrió grandes derrumbes. Luego, las acciones argentinas comenzaron a subir de forma paulatina, con su volatilidad de siempre. Este año volvieron los conflictos económicos y políticos, y las acciones pasaron a terreno negativo.

Qué puede pasar

La Argentina está enfrentando un contexto externo adverso: apreciación del dólar a nivel global, caída de commodities, suba de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU., derrumbe de acciones globales, entre otros factores.

Sin embargo, lo realmente importante pasa por el plano local: desorden fiscal, inflación, y desincentivos para invertir.

Las distorsiones se acentuaron. La brecha cambiaria marcó un nuevo récord, evidenciando un gran desequilibrio cambiario.

Esto genera enormes desincentivos a la hora de invertir y planificar, siendo uno de los grandes problemas que afectan la salud de la economía y de las acciones.

Pero también la realidad marca que quien históricamente compró acciones en zonas de piso, se vio muy favorecido.

Que las acciones de Argentina estén "baratas" no implica que no puedan seguir cayendo. Aún quedan muchos problemas para resolver, aunque el premio puede ser considerable. El que arriesga ahora, ¿terminará ganando?

Dependerá mucho de las expectativas que puedan generar los cambios en el Gobierno actual o de un nuevo gobierno.

Caso por caso

Veamos el ejemplo del Banco Galicia, la acción más representativa y más operada del Merval. El gráfico está en escala logarítmica:

Actualmente, Galicia está cotizando en la zona de los u$s 7,4, cerca de los mínimos de 2004, 2006, 2013 y 2020. Sin embargo, vale aclarar que post crisis del 2001 llegó a cotizar a u$s 0,22. ¿Significa que va a caer hasta ahí?

Difícil de repetir una crisis tan devastadora como la del 2001, pero brinda una referencia de que la situación puede agravarse aún más. Por eso hay que tener cuidado.

Las acciones han sufrido un gran derrumbe desde sus máximos históricos. Los casos emblemáticos son las principales compañías: Galicia está -91% e YPF -95%, desde sus máximos. La destrucción de valor ha sido fenomenal y por eso se abre el debate sobre si es buena idea invertir ahora.

La Argentina está barata, de eso no hay dudas, sea cual fuere la métrica utilizada. Compartamos un gráfico que compara el precio de mercado en relación a su valor de libros (P/B: price to book). Tomé los ejemplos de Galicia e YPF, junto a sus pares de Brasil: Banco Bradesco y Petrobras.

Mientras Banco Galicia (línea celeste) tiene un P/B de 0,32, Banco Bradesco (línea violeta) de Brasil tiene un ratio de 1,15. Con respecto a las petroleras, YPF (línea naranja) tiene un P/B de 0,14 y Petrobras (línea roja) uno de 0,83. Abismal diferencia entre las valuaciones de la Argentina y de Brasil.

Entonces, sabiendo de estas valuaciones por el piso, ¿es buena idea comprar?

Que las acciones de Argentina estén "baratas" no implica que no puedan seguir cayendo. Aún quedan muchos problemas para resolver, aunque el premio puede ser considerable. El que arriesga ahora, ¿terminará ganando? Es solo recomendable para no cardíacos.

Para terminar, comparto un informe con todas las variables para entender el precio del dólar en la Argentina. Realmente te lo recomiendo. Se puede descargar en este link: https://informes.cartafinanciera.com/dolar-inicio?utm_medium=referral&utm_source=cronista&utm_campaign=funnel-dólar&utm_term=accionesarg_cronista_29_07_22&utm_content=acciones

*Miguel Boggiano es director de Carta Financiera, Máster en Economía, University of Chicago.