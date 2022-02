Generación ZOE no está sola: también frenaron pagos de Adhemar Capital

En el mundo de los 'vivos' siempre hay damnificados. Este parece ser el mundo de las estafas piramidales.

Ayer, los directivos de Generación ZOE, que encabeza Leonardo Cositorto, no asistieron a la audiencia convocada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La convocatoria llegó justo cuando Cositorto tiene un pedido de captura requerido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), luego de que la empresa fue denunciada por presunta estafa y defraudación al fisco, de acuerdo con una denuncia penal que presentó el fiscal federal Eduardo Taiano.

"Los directivos de Generación ZOE no fueron hoy a la audiencia pero eso no cambia la evolución de la investigación que lleva adelante la CNV. Es una investigación secreta así que de momento no se pueden dar detalles, pero lo que ocurrió hoy en nada modifica la investigación de irregularidades en actividades que están reguladas por la Comisión", explicaron en la CNV a la agencia Télam.

Esta semana la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió un pedido de captura contra Cositorto por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".

Pero Generación ZOE no es la única organización que está de moda por presunta estafa. En la mira también hay otras empresas que supuestamente tienen un accionar parecido y que además también fueron denunciadas por el Banco Central (BCRA).

Una de estas empresas es Adhemar Capital, empresa de origen catamarqueño y cuya cara visible es Edgar Adhemar Bacchiani. La sospecha es que la empresa ofrece servicios financieros con altos retornos desde 2018, derivados presuntamente de la inversión en criptomonedas.

Si bien se inició en la provincia de Catamarca, consiguió expandirse en La Rioja, Tucumán y Córdoba. En las últimas semanas dejó de pagar los intereses y prometió una devolución en cuotas de las inversiones. Informes del BCRA demostraron que los pagos de intereses realizados se cubrieron con capital de nuevos inversores, en una clara organización piramidal.

El BCRA presentó la denuncia y trabó los pagos. Ahora la pelota queda del lado de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), organismo que deberá determinar, entre otras cosas, el origen de esos fondos.

En el mundo de los "vivos", ganan los "vivos", si no se hace justicia.