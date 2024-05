El reseteo ministerial, un nuevo punto de apoyo para el segundo semestre

La Ley Bases dejó de ser el objeto de una negociación. Ahora se volvió un engranaje de la gestión , que incluso será utilizada por el presidente Javier Milei como un disparador para evaluar la eficiencia de su gabinete.

Ante la pregunta de si se va a sancionar o no, en el Ejecutivo la respuesta ya no está atada a lo que pidan los senadores o los gobernadores. No pesa la incertidumbre de la primera ronda, en donde algunos reclamos se volvieron inaceptables y el Presidente decidió dar marcha atrás con el proyecto antes de que fuese votado en la Cámara de Diputados . Hoy la sensación es que habrá algún tipo de acuerdo, y se pagará el costo que sea necesario para lograrlo. Si la ley no tiene todo lo que desea la Casa Rosada, se buscará completarla con otras normas o decretos .

Es difícil evaluar hasta el momento si la relación entre Milei y Nicolás Posse , su amigo y jefe de Gabinete, sufrió un desgaste irreparable . Lo que sí predomina es la sensación de que el Gobierno tiene que encontrar un formato de gestión más dinámico y eficiente.

Esa mejora anhelada en el funcionamiento del Ejecutivo excede el hecho de que todavía haya numerosos cargos vacantes en posiciones jerárquicas del Estado, un factor que pesa pero que no es determinante en esta instancia de evaluación. Hay una cuestión de diseño en la que se combinan el reparto de tareas diseñado en noviembre, cuando Posse y los hermanos Milei pensaron el nuevo gabinete, y el casting original de funcionarios.

La Jefatura de Gabinete es un área pesada, que debe coordinar y darle impulso a la gestión, algo que sucede a medias porque el poder de Milei empezó a fluir por las dos principales colectoras del Ejecutivo, Karina Milei y Santiago Caputo . La tercera la encarna Luis Caputo , el ministro que consigue resultados.

¿Por qué la coyuntura hoy favorece este reseteo? Porque después del dato de mayo, es probable que la inflación navegue en un ritmo de 5% (su descenso será más lento) y el fin del cepo no llegue hasta el tercer trimestre. La licuadora ya fue desactivada y la motosierra necesita ganar eficiencia. El Gobierno necesita un nuevo disparador para el segundo semestre. En ese ensamble, mover el gabinete puede resolver problemas pendientes y a la vez dar algo más de oxígeno. Los ministros que funcionan (imagen que Cristina Kirchner grabó a fuego en la frente de Alberto Fernández) posiblemente reciban más tarea, al igual que Federico Sturzenegger , que tendrá a su cargo extender las fronteras de la primera desregulación libertaria.