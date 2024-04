El Gobierno, por delante de las expectativas del mercado

Pasados 110 días del mandato de Javier Milei, el equipo económico ha mostrado determinación para lograr sus objetivos y el mercado ha apoyado este cambio de paradigma en la forma de gobernar. El punto de partida fue (y continúa siendo) muy desafiante, pero el programa de shock ha sorprendido con una marca propia por su firmeza en la ejecución. Por su parte, los obstáculos establecidos por la oposición y la política en general han tenido menos eco de lo esperado y, por ahora, el Presidente controla la narrativa.



Las pruebas de éxito:

· Saneamiento del balance del Banco Central: una de las primeras medidas consistió en la baja de tasa de interés de política monetaria de 133% TNA a 100% en diciembre y de 100% TNA a 80% TNA en marzo. Se dejaron de licitar Leliq y se colocaron pases. Tal como esperábamos del programa, la licuación de pasivos haría el trabajo, y así fue como los pasivos remunerados pasaron de 10.6% a 8.2% del PBI en poco más de tres meses.

Por otra parte, según estimaciones, las reservas netas arrancaron en terreno negativo por u$s 12.000 millones. Pero debido a la corrección del tipo de cambio en diciembre y del nuevo esquema de pago de importaciones en cuatro cuotas de 25% cada 30 días, los números actuales arrojan un negativo de u$s 6599 millones utilizando la fórmula de medición del FMI, lo que da cuenta de una recomposición de u$s 5400 millones.

Se colocaron al momento u$s 7981 millones en Bopreal, nuevos bonos en dólares emitidos por el BCRA para dar una solución de pago a los importadores con deuda comercial contraída en el exterior previa al 13/12/2023. Bajo este mecanismo, un gran número de empresas pudieron cancelar de manera parcial o total las deudas con sus proveedores del exterior.

· La brecha cambiaria pasó de 150% a 26%: A pesar de que perduran la mayoría de las normativas preexistentes para dolarizar vía bonos (tanto MEP como CCL) el "dólar blend" 80/20 para exportadores contribuyó a la oferta de divisas en ambos mercados mientras que, por la baja de la actividad, sobre-stock de dólares en poder de empresas e individuos y licuación de pesos, la demanda no estuvo tan firme en este lapso de tiempo.

Si ajustáramos el dólar oficial por impuesto PAIS, la brecha seria aún menor, quedando actualmente en 8%, un número impensado para la mayoría con las restricciones cambiarias actuales. A pocos meses de haber asumido, el gobierno ha dado a conocer públicamente su intención de unificar el mercado de cambios tan pronto como sea posible y a continuar el desentramado normativo para permitir la libre entrada y salida de capitales, una decisión fundamental para incentivar nuevas inversiones.

· Inflación alta, pero a la baja: Luego del salto discreto del tipo de cambio oficial desde $366 a $800 en diciembre las expectativas de relevamiento de mercado (REM) publicadas por el BCRA eran, en promedio, 26.8% en diciembre, 24.8% en enero y 19.1% en febrero. Sin embargo, el IPC del último mes del año alcanzó 25.5% y 20.6% y 13.2% en los meses del primer bimestre.

Si bien la inflación aún se mantiene en niveles elevados, actualmente, las proyecciones de los especialistas se han corregido severamente a la baja y los guarismos actuales proyectan inflación de un dígito a partir de junio. No obstante, habrá que ver si a principios de abril se recalibran nuevamente para mejor.

· El riesgo país disminuyó 500 puntos: los bonos soberanos en dólares tanto ley local como extranjera avanzaron, en promedio, 37% en dólares entre diciembre y marzo. La retórica del Presidente y su equipo económico comprometidos con reducir el déficit fiscal ponderaron positivamente en el ánimo de los inversores por encima de las tensiones políticas en el Congreso y con los gobernadores. Por su lado, el Merval avanzó 16% en dólares.

· Superávit gemelos: Paulatinamente, se están ordenando las cuentas fiscales y ha mejorado el saldo de la balanza comercial. Es un hito para el Gobierno nacional comenzar un sendero de prudencia fiscal, gastando menos de lo que se recauda. Indudablemente es una de las banderas equipo económico y, en contra de lo esperado, pareciera que la sociedad ha entendido que esta lógica en la que, como en el juego de la perinola; "todos ponen" parte del ajuste es la única forma para recuperar la estabilidad y volver al sendero del crecimiento.

Performance

A juzgar por el desempeño de los primeros 100 días; el curso del programa económico es el correcto aunque con un ineludible costo en términos de actividad económica. Las medidas tomadas van en línea con los anuncios de campaña y el gobierno apuesta a una recuperación en "V" en los próximos meses.

Para inversores que creen que esto es posible, nos mantenemos positivos con los bonos argentinos en dólares y en las acciones argentinas. En un escenario optimista, el Global 2030 (GD30) sigue teniendo el mayor upside y vemos interesantes acciones bancarias (BBVA, Galicia y Macro) y energéticas (CEPU, Pampa y TGS).

Aún falta mucho por recorrer, pero la convicción, transparencia y la desregulación de la economía en general permitirá allanar el camino para un mercado de capitales con más jugadores, mayores volúmenes y más autenticidad en el modo de invertir. La estabilidad propiciará mejores condiciones de financiamiento para las empresas argentinas, nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional, la reactivación del crédito hipotecario y flujo de inversiones no solo en activos financieros sino en la economía real, puesto que la contracara de una Argentina "cara en dólares" es un inversor externo que observa la oportunidad de mayores retornos.

De hecho, hay un creciente interés de inversores extranjeros de rubro minería, agricultura y energía que, nuevamente, se ven dispuestos a apostar en nuestro país.

Es imperativo tener reglas de juego claras y visión de largo plazo para crear un mercado de capitales más grande. Este Gobierno está haciendo las reformas que son necesarias y confiamos que con el apoyo de todo el arco político aprovecharemos la oportunidad histórica de sentar bases sólidas que nos permitan transitar un próspero sendero de crecimiento.