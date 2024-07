Edificios verdes: un camino hacia la sostenibilidad más allá de las certificaciones

Los edificios verdes desempeñan un papel clave en nuestro reto global de lograr un entorno construido sostenible, que es esencial para reducir los riesgos climáticos.

Según el World Green Building Council, aproximadamente el 40% de las emisiones de carbono en todo el mundo se atribuyen a la construcción de edificios y a la energía necesaria para su funcionamiento. La mayoría de la gente no está acostumbrada a pensar en los grandes edificios como enormes máquinas que consumen mucha energía. Pero eso es lo que son. En Estados Unidos, los edificios representan el 65% del consumo de electricidad, el 36% del uso total de energía y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hacer que los edificios sean más eficientes energéticamente podría tener un impacto significativo en la política energética.

¿Qué son los edificios verdes?

Los edificios verdes son estructuras que utilizan menos energía y agua, generan menos residuos y tienen una huella de carbono menor que los edificios tradicionales. Además, los edificios ecológicos pueden tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas que los ocupan. Según el World Green Building Council, la construcción ecológica normalmente puede costar entre un 1% y un 12% más que un proyecto de construcción similar que no sea ecológico. Sin embargo, estos edificios pueden reducir el consumo de agua entre un 20% y un 30% y las emisiones de CO2 hasta un 35%. El ahorro medio de costos operativos en el primer año para los nuevos edificios ecológicos es del 10,5%. Además, los nuevos edificios y renovaciones ecológicas tienen un aumento en el valor de los activos de más del 9%.

Historia de la arquitectura verde

El término "arquitectura verde" no se empezó a utilizar hasta la década de 1990, pero las raíces del movimiento se remontan a mucho tiempo atrás. El Crystal Palace de Londres y la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán, por ejemplo, construidos en 1851 y 1877 respectivamente, utilizaban ventiladores de techo y cámaras subterráneas de refrigeración de aire para regular la temperatura interior. Pero el entusiasmo actual por la arquitectura verde tiene su origen en la crisis energética de la década de 1970, cuando los arquitectos comenzaron a cuestionar la conveniencia de construir cajas cerradas de vidrio y acero que requerían sistemas masivos de calefacción y refrigeración.

De los primeros pasos al auge de los edificios ecológicos

A partir de estos primeros intentos de integrar consideraciones ambientales en la arquitectura, el movimiento evolucionó de manera significativa. De hecho, mientras el tamaño del mercado de edificios ecológicos se valoró en 550,12 mil millones de dólares en 2021, se proyecta que crecerá de 634,78 mil millones de dólares en 2022 a 1312,12 mil millones de dólares en 2030 , exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,50% durante el período de pronóstico, según un estudio de Market Research Future.

El trabajo apunta que las crecientes preocupaciones sobre la creciente contaminación ambiental llevaron a los gobiernos de todo el mundo a formular políticas y regulaciones que requieren el uso de soluciones ecológicas y son los principales impulsores del mercado que mejoran su crecimiento.

Latinoamérica: una ola verde transformadora

De Ciudad de México a São Paulo y Buenos Aires, las ciudades latinoamericanas también están adoptando una ola verde transformadora. La región demuestra constantemente que se toma en serio el clima, con un 68% de ciudadanos que confirman que el cambio climático es una amenaza muy seria para su país en los próximos 20 años, más que otras regiones, según un estudio integral sobre edificios verdes en América Latina, realizado por JLL.

Este estudio examina la evolución de la adopción de la certificación verde en 11 grandes ciudades de la región: Bogotá, Buenos Aires, Guadalajara, Lima, Medellín, Ciudad de México, Monterrey, Montevideo, Río de Janeiro, Santiago y San Pablo. En ellas, los edificios certificados como sostenibles equivalen a 8.5 millones de metros cuadrados de espacios de oficina Clase A, lo que representa más de la mitad del mercado de oficinas de primera categoría, según el estudio de JLL.

En siete países considerados en el estudio, más de 800 proyectos de oficinas obtuvieron la certificación LEED. De estos proyectos, el 52% logró la certificación LEED Core & Shell y el 25% LEED Interiores comerciales. Solo Brasil representa el 29% de los edificios de oficinas certificados en la región, pero Argentina, México y Colombia lograron el mayor crecimiento en certificación de los últimos cinco años (56%, 52% y 45%, respectivamente).

La región de América Latina experimentó un crecimiento fuerte y constante del número de edificios verdes, especialmente en el inventario de edificios de alta calidad, pero la región en su conjunto sigue estando por detrás del resto del mundo en cuanto a adopción de esa clase de construcciones. Aunque algunas ciudades de América Latina realizaron progresos notables, aún queda trabajo por hacer para extender el impulso a toda la región.

La importancia de las certificaciones

Las credenciales verdes están rápidamente convirtiéndose en un requisito de facto para espacios de oficina de primera calidad en la región y, en 2015, diez años después de que se certificara el primer proyecto, los espacios de oficina certificados LEED superaron en cantidad a los no certificados en el mercado de Clase A.

Aunque existen muchas certificaciones de edificios ecológicos, la mayoría se centra en aspectos similares de construcción y operación de edificios sostenibles y ambientalmente responsables. Algunos aspectos comunes que suelen abordar las certificaciones de construcción sustentable, son:

Eficiencia energética

Eficiencia de agua

Materiales y recursos sostenibles

Calidad ambiental interior (IEQ)

Selección y desarrollo del sitio

Prácticas sostenibles

Proceso de innovación y diseño

Consideraciones climáticas y ambientales regionales

En los mercados de todo el mundo existen muchos sistemas que evalúan los aspectos medioambientales de los edificios y, para aquellos que cumplen los criterios exigidos, sirven como medida objetiva, fiable y verificable para evaluar el consumo de recursos de un edificio. El marco de certificación más popular en la región LATAM -y uno de los más populares del mundo- es LEED de GBCI (Green Business Certification Inc). LEED proporciona una evaluación exhaustiva y rigurosa de un edificio, valorando los edificios verdes saludables, eficientes en el uso de los recursos y ahorradores de costos que ofrecen beneficios medioambientales, sociales y de gobernanza. Otro marco de certificación que está ganando terreno en LATAM es EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), una innovación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, que es más sencillo que el de LEED y fue creado para abordar los retos a los que se enfrentan los mercados emergentes. Se centra en la eficiencia de los recursos y pretende impulsar una mayor construcción y remodelación de edificios eficientes en el uso de los recursos de una forma rápida, fácil y asequible. Como mínimo, EDGE garantiza un ahorro del 20% o más en energía, agua y carbono incorporado de los materiales. Existen otros sistemas de certificación a disposición de los países de la región, como el Living Building Challenge de ILFI (International Living Future Institute) y BOMA Best. Al tratarse del marco más destacado de la región, el estudio de JLL se centró en la adopción de las certificaciones LEED en edificios de oficinas de clase A en las 11 ciudades de LATAM que abarcó el trabajo.

Los estándares LEED tienen como objetivo producir "los mejores y más ecológicos edificios del mundo" brindando a los desarrolladores una lista de verificación sencilla de criterios mediante los cuales se puede juzgar el carácter ecológico de un edificio. Los puntos se otorgan en varias categorías, desde uso de energía (hasta 17 puntos) hasta eficiencia del agua (hasta cinco puntos) y calidad del ambiente interior (hasta 15 puntos); el total luego determina la calificación LEED del edificio. Se pueden ganar puntos extra instalando características particulares, como generadores de energía renovable o sistemas de monitoreo de dióxido de carbono. Un edificio que alcanza una puntuación de 39 puntos obtiene una calificación de "oro"; 52 puntos obtienen una calificación de "platino". Se estima que un edificio con calificación Oro redujo su impacto ambiental en un 50% en comparación con un edificio convencional equivalente, y un edificio con calificación Platino en más del 70%.

La creciente adopción de certificaciones de edificios verdes en las ciudades de LATAM es necesaria, ya que sirven como un valioso marcador de sostenibilidad y contribuyen a una mayor transparencia en el sector inmobiliario. Sin embargo, en la transición hacia el cero neto, las certificaciones por sí solas, especialmente las basadas en el diseño y la construcción, no son la solución definitiva.

Los propietarios de edificios deben ir más allá de las certificaciones, especialmente las que se centran únicamente en el diseño y la construcción, y dar prioridad al desempeño del edificio para garantizar que las emisiones operativas sean bajas. Para lograrlo, los propietarios deben buscar la eficiencia energética, la electrificación y fuentes de energía limpias.

América Latina está bien posicionada para prosperar en la transición hacia las energías limpias, dado que los combustibles fósiles representan una parte significativamente menor de la combinación energética de la región en comparación con la media mundial del 80%.

La abundancia de fuentes de energía limpia establece un fuerte vínculo entre la electrificación de los edificios y la reducción de sus emisiones. Para los propietarios en países latinoamericanos que tienen acceso a redes de energía más limpia, la eficiencia energética y la electrificación de edificios pueden proporcionar un camino directo y a corto plazo hacia la neutralidad energética.

La transición hacia ciudades más sostenibles es inevitable y necesaria. La integración de la naturaleza en nuestras estructuras urbanas no es solo una cuestión estética, sino una estrategia esencial para enfrentar los desafíos ambientales de nuestro tiempo.