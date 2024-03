Diversidad e Inclusión en el sector tecnológico, un desafío latente

En el sector tecnológico, donde la revolución digital redefine constantemente las oportunidades laborales, la participación femenina en roles vinculados a la innovación presenta un potencial transformador. No obstante, persisten desafíos en el camino hacia una industria más equitativa. Según los datos de Women in Tech Statistics 2023, a nivel global, las mujeres ocupan menos de un tercio de la fuerza laboral en campos IT: solo un 28% del total.

En Argentina, de acuerdo con mediciones realizadas por Argencon, el número es ligeramente superior, con una tendencia al crecimiento. No sólo en los puestos profesionales, si no también, en los niveles gerenciales y directivos.

Las empresas del sector muestran un compromiso permanente con promover la equidad de su fuerza laboral. Esta postura no evidencia solamente la adhesión a determinados principios y valores, sino que arraiga en la convicción de la riqueza que nace de la integración de todas las realidades humanas, y que se traslada a la calidad de los resultados productivos.

El principal obstáculo que se presenta hoy para poder avanzar más rápidamente en la transformación de la realidad es la baja participación de mujeres en las carreras STEM.

En una investigación reciente de PwC, sólo el 27% de las estudiantes dijeron que considerarían seguir una carrera tecnológica en comparación con un 61% de los hombres. Este contraste subraya la necesidad de respaldar activamente la participación femenina en este campo desde la formación académica.

La educación debe convertirse en el catalizador de la ampliación de la base de talentos en tecnología, lo que no solo requiere de programas académicos más accesibles y difundidos, sino también de la implementación de estrategias que propicien una cultura sin restricciones de género, para nutrir el interés de las mujeres en este tipo de disciplinas.

Un espacio clave para lograrlo es la educación secundaria técnica, que debe ser aprovechada en toda su potencialidad para preparar a los jóvenes para la inserción laboral en los trabajos tecnológicos claves para el presente y el futuro, a la vez que despierte vocaciones para continuar los estudios en estas especialidades. Hoy, solamente nuclea al 19% de los estudiantes del nivel medio, de los cuales, 65% son varones y 35%, mujeres. Porcentajes que se han mantenido estables en los últimos años.

Frente al desafío que representa esto, es importante reconocer y destacar experiencias que vienen mostrando resultados transformadores. Casos como las Escuelas PROA, de la provincia de Córdoba, que han implementado un exitoso modelo que hoy presenta excelentes resultados en todos sus indicadores, incluyendo la inserción de mujeres, que en 2023 fue del 43,5%.

Otra línea importante de acción es la visibilización de las muchas mujeres que hoy se destacan en el mundo de la tecnología: emprendedoras, CEO, investigadoras. La influencia de estas mujeres líderes se extiende más allá de los límites de las empresas y organizaciones. No sólo aporta una diversidad valiosa de perspectivas, experiencias y enfoques, sino que su visibilidad favorece el cambio de la percepción cultural sobre el lugar de la mujer en la tecnología y establece modelos a seguir tangibles para las futuras generaciones, dejando un mensaje de que no sólo pueden sobresalir en este campo, sino que también pueden liderar y dirigir la evolución del sector.

En este sentido, la Industria del Conocimiento en particular está encabezando algunas iniciativas para fomentar la diversidad y la inclusión. Ejemplos concretos demuestran un incremento significativo en la participación de mujeres en sus áreas tecnológicas a través de la implementación de políticas de inclusión, acuerdos con organizaciones LGBT+, capacitando a los colaboradores de distintos niveles jerárquicos y trabajando en escuelas para destacar el sector IT como una opción valiosa para el desarrollo profesional.

Propiciar un ecosistema donde todas las voces encuentren un espacio para contribuir en su entorno y desarrollarse profesionalmente potencia la diversidad en la industria tecnológica y resulta en beneficio de toda la comunidad y sus organizaciones.