Diego Maradona y la gran subasta: ¿cuánto vale realmente su gloriosa camiseta de México '86?

El mundo futbolístico está convulsionado tras el anuncio de una afamada casa de subastas. Para lograr una global dimensión publicitaria sólo se utilizaron tres líneas bajo recuadro en el sitio web de Sotheby's: "La mano de Dios" "Subasta en línea: del 20 de abril al 4 de mayo de 2022 • 6:00 p. m. BST • Londres". "Un poco con la cabeza de Maradona, y un poco con la mano de Dios" (firmado) DIEGO MARADONA.



El directivo de esa firma fundada en 1744, Brham Wachter, le dijo a la cadena CNN: "Esta es una camiseta histórica porque es la del gol de "la Mano de Dios" algo que marca un momento singular no sólo en la historia del deporte sino en la historia del siglo XX".

Es inglés, jugó contra Diego Maradona en el mundial México 86, se quedó con la camiseta de 'la mano de Dios' y la quiere vender antes de Qatar 2022



Se estima recaudar entre 4.000.000 y 6.000.000 libras esterlinas (entre 5 y 7 millones de dólares).

Cada 22 de junio se rememora el épico partido por 4tos. de final del Mundial México 1986 entre Argentina e Inglaterra.

El actual portador de la camiseta color azul es el exfutbolista inglés Steve Hodge. Fue quien intentó frenar una jugada de los argentinos dando un pase hacia atrás en busca de las manos del arquero. Pero el "Diez" se le anticipó con un salto y convirtió un gol mágico que pronto se hizo leyenda.

"Siempre digo que la bola me cayó en mi pierna hábil, la zurda, y la tomé bien de lleno. En esa época se podía pasar la pelota al arquero así que pensé 'es pelota de Shilton' pero cuando lo vi a Maradona en el área pensé ¿Por qué está ahí? No debería haber nadie cerca de Shilton ¡Mierda, fue mi error! No vi su mano en ese momento, pero sabía que algo no estaba bien por la trayectoria de la bola hacia la red", confesó Hodge en un reportaje al diario La Nación al conmemorarse los 30 años de aquella victoria.

EL INTERCAMBIO DE CAMISETAS

Según un estudio de la FIFA, el intercambio de camisetas entre los futbolistas comenzó el 14 de mayo de 1931, cuando la selección francesa solicitó las camisetas a sus rivales de Inglaterra para "conmemorar una victoria histórica" en el Estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes en París. Francia ganó 5-2 un partido amistoso, el primero de la era profesional.

Demolerán antigua casa de Maradona en Devoto para hacer un edificio



Con el paso de los años esa práctica se convirtió en una tradición de respeto y nobleza deportiva entre equipos rivales. Un intercambio célebre durante los mundiales fue el de Pelé y Bobby Moore tras el partido entre Brasil (1) e Inglaterra (0) en el Mundial de México de 1970, donde se coronarían campeones invictos los brasileños.

La camiseta de Pelé.

El periplo de la camiseta con el "10" estampado al dorso se inició tras el partido Argentina 2 Inglaterra 1.

El propio Hodge comentó lo ocurrido: "Cuando terminó el partido, un par de compañeros quisieron la camiseta de Maradona. Al principio, ni pensé en eso. Nunca lo había hecho en el Mundial y solo quería irme rápido. Los argentinos festejaban como locos. Pero como ya estábamos eliminados, me dije: 'Bueno, puedo probar', y me acerqué a darle la mano a Maradona. En eso me pidieron que hablara con Gary Newbon -entrevistador-, y eso me retrasó, así que tardé un par de minutos en irme de la cancha. Los equipos tenían dos túneles separados, pero bajo tierra se unían y nos llevaban a los vestuarios. Yendo para el mío, veo cómo Maradona también va para el suyo. Nos miramos y estiré mi camiseta, como pidiéndole un cambio. Él dijo que sí con la cabeza y listo. Fue pura casualidad. Juntó sus manos como un gesto de agradecimiento y se fue".

Maradona ratifica esta versión en el libro "Tocado por Dios": "Camino al vestuario, uno de los chicos ingleses (resultó ser Hodge, pero no estaba seguro en ese momento) me pidió que lo hiciera, intercambiar camisetas con él. Dije que sí y lo hicimos".

Acto seguido, el capitán argentino se cruzó con su compañero Oscar Garré, quien había logrado el trueque de su camiseta por la de Gary Lineker, figura del conjunto inglés, autor del gol frente a Argentina y goleador con 6 tantos del Mundial 86. En ese momento, Diego -muy rápido de reflejos- le pidió la "10" del inglés como trofeo y le cedió la "18" del ignoto Hodge a Garré.

BREVE HISTORIA DE LAS SUBASTAS

El término proviene del latín "ex auctionibus hastae" que en español significa "subasta bajo la lanza". En la antigua Roma, los censores clavaban una lanza en la plaza pública para anunciar la subasta de bienes del Estado.

Según el economista estadounidense Martín Shubik, las subastas organizadas se remontan hasta la época babilónica (siglo V a.C.).

Según cuenta el historiador griego Heródoto, en cada pueblo se celebraba un "mercado anual de esposas". Las mujeres jóvenes eran reunidas en la plaza donde un "subastador" las mostraba y ofrecía a los hombres para ser esposas. Así, en forma sucesiva y parados en círculo, quien hacía la mayor oferta económica se quedaba con la doncella elegida.

Emocionante: la mano de Dios de Maradona en el video de apertura del sorteo del Mundial



Las crónicas de Heródoto inspiraron la famosa obra del pintor Británico Edwin Long "El Mercado de Esposas de Babilonia", subastada en 1876 en el valor récord de 6.000 guineas. En la antigua Grecia también se utilizaba el método de subasta para la concesión de minas y en Roma era usual para la venta de esclavos.

EL ANUNCIO DE LA SUBASTA EN LA WEB

En su nota de catálogo en línea, Sotheby's promociona la subasta de la camiseta azul de la siguiente manera: "El 22 de junio de 1986, Diego Maradona "El Niño de Oro" ("The Golden Boy") de 25 años -a quien muchos consideran el más grande de la historia del fútbol- haría historia en el partido y cimentaría su nombre de forma permanente en la crónica del deporte y en el escenario más grande del mundo. Dos de los goles más extraordinarios (y quizás uno de los más afortunados) en el deporte del fútbol fueron marcados en el mismo partido, y nada menos, por el mismo jugador".

Y además, se agrega como certificación de autenticidad de la prenda: " Parte del desafío de Sotheby's al evaluarla fue identificar la camiseta con los dos goles históricos. Como parte de este esfuerzo, Sotheby's trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración. Resolution Photomatching pudo hacer un photomatch conclusivo a la celebración tras el gol de "La Mano de Dios".

La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que Maradona usó esta camiseta para los dos goles históricos (incluido "El Gol del Siglo", una escalada fenomenal eludiendo rivales hasta el arco inglés) en la segunda mitad del partido.

MAS CARA QUE LA CAMISETA DE PELÉ

En 2007, la casa de remates Christie´s, de Londres, vendió una camiseta del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento (Mundial de México 1970) en 92.834 euros (unos U$S 135 mil dólares) . Un comprador anónimo fue proclamado ganador tras superar otras ofertas por encima de la base estimada en 69.800 euros (unos U$S 100 mil dólares).

Hodge y la camiseta de Maradona.

Durante 35 años Hodge mantuvo la camiseta guardada pero finalmente se decidió por llevarla a remate.



" Al volver a Inglaterra puse la camiseta en el ático de mi casa y quedó ahí hasta 2022 , cuando vi una noticia que me llamó la atención: una de las remeras que Pelé había usado en el Mundial 70 fue a subasta y se vendió por 150 mil libras. Supe que la de Maradona en 1986 podía ser comparable y la camiseta que guardaba se convirtió en tema de conversación. Muchos me llamaban para preguntarme por ella. Me invitaban a la TV. Tuve miedo que se rompiera y quise asegurarla, pero fue muy difícil porque ninguna compañía quería ponerle un valor. Entonces la dejé en el Museo Nacional del Fútbol, en Preston. Nunca la lavé, todavía tiene su transpiración y su ADN".

LA PALABRA DE MARADONA Y EL RECUERDO DE MALVINAS

Tras cumplirse el décimo aniversario del histórico partido ganado a los ingleses, el "Diez" hizo pública una síntesis de lo vivido en el estadio Azteca: "Pienso en México ´86 y la primera imagen que se me cruza por la cabeza es el gol a los ingleses. Pero no es nada nuevo, desde siempre fue así. Porque era como ganarle más que nada a un país, no a un equipo de fútbol. Si bien nosotros decíamos, antes del partido, que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de las Malvinas, íntimamente sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos, que los habían matado como pajaritos... Es cierto, públicamente se declaraba que las cosas no se mezclaban, pero era mentira. Porque inconscientemente lo teníamos bien presente. Entonces era más que ganar un partido, más que dejar fuera de la Copa del Mundo a los ingleses. Nosotros hacíamos culpables a los jugadores ingleses de todo lo que había sucedido. Sí, yo sé que es una locura, pero así lo sentíamos y era más fuerte que nosotros. Nosotros estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes, la verdad es ésa. Y el gol mío... el gol mío tuvo una trascendencia que... Los dos la tuvieron, es verdad. El primero fue como robarle la cartera a un inglés y el segundo tapó todo" (Publicado en La Nación el 21 de junio de 1998).

Una serie sobre Bilardo cuenta las cábalas que nadie conocía hasta ahora



En un video de entrecasa grabado el 21 de junio de 1986, que muestra a unas costureras mexicanas colocando el escudo de AFA al frente y los números al dorso de las camisetas azules, se escucha la voz de Jorge Luis Burruchaga, excompañero de Maradona y autor del gol del triunfo en la final contra Alemania. "Miren, son las 6 de la tarde del día antes del partido y todavía están cociendo los números, si llegamos a salir campeones van a tener que hacernos a todos un monumento", dijo el hábil volante a modo de presagio.



Había sido Diego el encargado de dar el "sí" definitivo tras ser consultado por el DT Bilardo. "Los números eran un chiste. Cuando salimos al campo, algunos muchachos tenían destellos en la cara porque los números eran plateados y brillantes..." solía comentar en broma.

Con las normas de equipamiento actuales de la FIFA ese cambio improvisado en las vísperas de un partido mundialista hoy sería objeto de rechazo y la solicitud de aprobación habría de ser denegada por la Secretaría General.

Una de esas 38 camisetas compradas de apuro en una casa de deportes pronto reescribirá su propia historia pasando de ronda hasta llegar a manos del mejor postor. Es la misma que salió vestida de gala con un "10" luminoso al dorso bajo el sol abrumador del mediodía azteca. Luego, con el correr de los minutos, por obra de la inspiración de un genio de la pelota terminó empapada de sudor y gloria para siempre.

Como reconocimiento a esa inolvidable gesta deportiva, vale citar al técnico Carlos Salvador Bilardo cuando arengaba a sus futbolistas: No busquen dinero, busquen gloria y así los van a recordar para toda la vida". Al fin y al cabo, una vez más debemos concluir que la gloria no tiene precio.