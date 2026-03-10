El entusiasmo de los empresarios argentinos y de los inversores en la Argentina es innegable a la luz de lo que escuchan durante la Argentina Week. En la primera jornada, los ventanales del 15° piso de la torre de JP Morgan Chase mostraban un cielo despejado en Nueva York, una plaza financiera que proyectaba reparos financieros hacia el país, reflejado en las nubes de la sobretasa de los bonos de la deuda, que el Gobierno apunta a aclarar, como el horizonte que ayer acompañó a Javier Milei en su disertación. Wall Street refrendó en sus cotizaciones un mejor panorama respecto al riesgo de impago que presentaron los funcionarios argentinos, y lo que no es menor, acompañado por un diagnóstico afin de la industria financiera y energética. Aun con la volatilidad de la guerra en Medio Oriente en los mercados, hubo mejoras que llegaron en la rueda hasta 2,4% en los bonos. No fue poco considerando que los mercados globales se movieron al compás de las noticias de la guerra con precios del crudo, que en dos ruedas mostraron subas de hasta 50% y descenso de otros 30%. Hubo analistas que hablaban de un evento “5-sigma”, es decir, que sólo suceden una vez en 3,5 millones de oportunidades. Algo parecido sucedió tras las PASO de 2019, cuando las acciones argentinas perdieron 50% de valor en la jornada posterior al triunfo de Alberto Fernández. Desde Nueva York, el economista argentino Alejo Czerwonko, director para Mercados Emergentes de América en UBS Global Wealth Management, puso ambos fenómenos en correlación. “Un mundo geopolíticamente tenso favorece la inversión en la Argentina, en la medida en que obliga a los países a volver a centrarse en la seguridad alimentaria, energética y tecnológica, ámbitos en los que la Argentina puede ayudar”, dijo a Reuters. Pero, agregó Czerwonko, “al mismo tiempo, un período de conflicto agudo como el de ahora con Irán no ayuda a casi ningún mercado emergente, ya que desencadena graves movimientos de aversión al riesgo debido a la preocupación por la estanflación”, advirtió. La Argentina llevó a Nueva York no solo un ambicioso programa promercado sino elementos palpables de progreso respecto de su debilidad de origen: consenso político para recibir inversiones. Lo expresaron los 11 gobernadores que viajaron, ansiosos por la apuesta extranjera, y, lo que no es menor, también por los desembolsos del Tesoro adeudados o prometidos a cambios de respaldos legislativos. Si la misión es cumplida, tal vez se materialice el vaticinio de Milei al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que le van a salir dólares por las orejas, y que se los va a comprar todos al mercado. Agregó que será “con cuidado” para que esos pesos adicionales en circulación no afecten el nivel de precios. Este jueves se revelará el estado de esa amenaza, con el IPC de febrero. Al cabo, la inflación acecha peligrosamente como un hipotético cierre del Estrecho de Ormuz, de cuya fluidez depende hoy el futuro de la humanidad.