Alesina, un pionero del ajuste expansivo: ¿habrá o no en octubre beso de la muerte en Argentina?

En febrero del 2019, Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi publicaron el libro "Austerity: when it works and when it doesn´t", que grafica cuando los "ajustes", esa palabra que injustamente tiene mala prensa, cumplen con los objetivos planteados. No sé si Javier Milei lo leyó o no, pero da la sensación que sí lo hizo. Ayer en Madrid y desde hace varias semanas viene hablando del "ajuste expansivo", en referencia al recorte del gasto público que produce un crecimiento de la economía.

Alberto Francesco Alesina nació en 1957 en Broni, Italia, se graduó en la Universidad de Bocconi y completó su PhD en Economía en Harvard. Desde el 2003 hasta su muerte en el 2020 fue profesor de Economía Política en la misma Harvard. Alesina murió joven, a los 63 años, de un paro cardíaco mientras practicaba senderismo en EE.UU.

Javier Milei. (Fuente: archivo).

¿ Qué legado nos dejó Alesina, especialmente a los argentinos ? En primer lugar explica que si seguimos políticas fiscales adecuadas en la mayor parte del tiempo, no serían necesarias las medidas de " ajuste " o austeridad. Todo es tan simple como mantener superávits durante los auges económicos, acumulando fondos para la época de vacas flacas (Alesina hablaba de "días lluviosos"). Pero los gobiernos, ni hablar en Argentina, no siguen esta regla simple .

También marca diferencias entre los diferentes tipos de ajuste. No es lo mismo un ajuste basado en suba de impuestos que uno basado en reducción del gasto público. Un ejemplo doméstico puede ser el paquete impositivo lanzado por Fernado de la Rúa apenas asumió, en 1999, con el aumento de las alícuotas para los sueldos altos, un impuesto extraordinario para los salarios que superaban los u$s 120.000 pesos anuales, la generalización del IVA en el 21% y el incremento de los impuestos internos para las bebidas y cigarrillos.

Las subas de impuestos para Alesina, en países con alta presión impositiva, son profundamente recesivos hasta 3 o 4 años desde que fueron introducidos. El ajuste basado en la reducción del gasto público tiene un costo, basado en la caída del PBI, muy bajo.

¿ Cuándo es expansivo el ajuste ? Cuando la reducción en el gasto público está acompañada por aumentos en otros componentes de la demanda agregada (consumo e inversión privada, y exportaciones netas). No siempre que se baja el gasto público, la economía se expande. Pero es posible que ocurra que sí se expanda, como pasa en Argentina.