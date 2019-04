Riesgo país: ¿es miedo a Cristina?

Es común por estos tiempos, escuchar en la City (tanto Biei, como NY...), que el principal factor que explicaría la suba del riesgo país es el miedo a que vuelva Cristina.

Como se ve en gráfico, la correlación entre la suba del "riesgo argentino puro" (el diferencial entre las variaciones del riesgo país respecto al riesgo de países emergentes, de modo de abstraernos de los factores externos que todos los días mueven el valor de los bonos argentinos), y la mejora de Cristina (vs Macri) en las encuestas (tomamos la de Isonomía, pero hay variedad de encuestas que muestran lo mismo), es muy alta. Los "mercados" nos estarían diciendo, que efectivamente, la principal causa de suba del riesgo país es el miedo a Cristina, hoy favorita en escenarios de ballotage frente a Macri.

Mis amigos y parientes kirchneristas me dicen que ese miedo no sería "racional", ya que Cristina ha sido una "pagadora serial". Pero por un lado, es bastante obvio que Cristina no iba a defaultear una deuda que recién había sido refinanciada con grandes quitas durante los propios gobiernos de Néstor y Cristina. Y además no había ninguna clase de necesidad de hacerlo ante los bajísimos vencimientos que había en esos años (justamente por los canjes de deuda efectuados en 2005 y 2010).

Pero una serie de factores, tanto del pasado, como del presente, como del probable futuro de un eventual próximo gobierno de Cristina, le estarían jugando una mala pasada al riesgo país. Veamos:

a) En octubre de 2007, Cristina ganó prometiendo "institucionalidad". Entre otras cuestiones, les había prometido a mis amigos radicales (Julio Cobos y otros), que terminaría con la intervención (de facto) de Guillermo Moreno en el INDEC, que amén de ser una gran vergüenza ante la sociedad argentina, implicaba un default (también de facto) de la deuda pública indexada al CER.

b) Entre 2010 y 2014, Cristina ignoró a los holdouts (lo lógico hubiera sido entablar después de un tiempo negociaciones), y mucho más grave, terminó ignorando las sentencias del juzgado de Nueva York, a la que voluntariamente su propio gobierno se había sometido para dirimir conflictos. Cuando pudo solucionar este tema, p.ej. llamando a Asamblea de Tenedores de Deuda para pedir un "waiver" de la RUFO (se trató el tema en el Senado en agosto de 2014) no lo hizo. Cuando venció la cláusula RUFO y podía ya con total certeza cerra el tema (enero de 2015) tampoco hizo nada. Exhibió pues en este tema, muy poca voluntad de pago.

c) El 21/02/2014 el ministro Axel Kicillof anunció que el PIB del año 2013 había crecido un 4,9%, según el INDEC. Un mes más tarde, el 26/03/204, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9% (menor al 3,25% que gatillaba pago de cupón del PIB). Fue algo sumamente "desprolijo", que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar.

d) Al cambiar la base de cálculo del PIB, el Gobierno debía empalmar las series de PIB (y no simplemente "discontinuar" el cálculo del PIB en base 1993 como se hizo), siguiendo lo indicado por el prospecto de emisión de bonos del canje 2005. Pero desconoció todo esto. Un implícito default que hoy se ventila en los tribunales de Nueva York.

e) En mayo de 2012 el Congreso aprobó la estatización de YPF, Pero el Gobierno, al avanzar en la ejecución de este proceso, no generalizó la oferta hecha a la familia Ezkenazi a los restantes accionistas, no cumpliendo las cláusulas que así lo exigían (implícito default), cuestión que también se sigue ventilando en los juzgados de Nueva York.

f) Yendo al presente, uno de los máximos referentes del entorno de Cristina, su ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo textualmente en un reportaje del 5/12/2018 en C5N: "creo que restructurar la deuda sí vamos a tener que hacerlo.pero ver cómosin declarar default ni pidiendo quitas". Hmmm.no dice que simplemente piensan ofrecer bonos más largos para extender plazos en forma voluntaria, que sería lo lógico. Para los mercados decir "vamos a tener que restructurar la deuda" (y luego aclarando que no la del FMI sino el resto), huele demasiado a default.

g) Y conjeturando sobre el futuro, si Cristina fuese nuevamente presidente, podemos decir:

a. Si los mercados siguen sin creerle a Cristina, y no renuevan deudas, aún si ella se mostrara de lo más amigable, casi que la llevarían a optar efectivamente por defaultear las deudas

b. Cristina puede achacar a Macri el problema. Se vería "obligada" al default, ante la "tremenda herencia" dejada por él. Esto funcionó en el pasado: el default de enero de 2002 fue popularmente atribuido sobre todo a la herencia del gobierno de De la Rúa-Cavallo que a los gobiernos que le sucedieron.

De modo que hay sobradas razones para que los mercados teman el regreso de Cristina.

Pero esto no significa que inexorablemente habría default si ella ganara las próximas elecciones.

Nada impide que "sorprenda" increíblemente a todos, y llame a un gobierno de unidad nacional (incluso convocando a los buenos funcionarios del actual gobierno a que sigan en sus cargos), oriente a su gobierno nuevamente al equilibrio fiscal, a un dólar único y alto, al equilibrio externo, con bajas tasas de interés (en todo esto, siguiendo el ejemplo de los años tempranos de Néstor), que logre manejar el tema de las deudas con solvencia, despejando completamente los fantasmas del default, que lidere el "cierre de la grieta", y que termine haciendo un excelente gobierno. Y que incluso promueva una Justicia independiente, aun corriendo el claro riesgo de terminar condenada (esto ya sería demasiado fantasioso, no?).

Pero aceptémoslo: para los mercados Cristina ya es "culpable". La carga de la prueba está invertida. Y es ella la que tiene que demostrar su inocencia. Nos guste o no, es así.