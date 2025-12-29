Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 29 de diciembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 29 de diciembre

1876: El músico y violonchelista Pau Casals, nace en El Vendrell (Tarragona, España). Compondrá el "Himno de las Naciones Unidas", más conocido como "Himno de la Paz".

(Hace 149 años)

1800: En New Haven (EE.UU.), nace Charles Goodyear, inventor del caucho vulcanizado.

(Hace 225 años)

1766: Nace en la lluviosa ciudad de Glasgow (Escocia, Reino Unido) Charles Macintosh, químico escocés que en 1823 patentará una fórmula para proteger la ropa de los líquidos. Descubrirá que la nafta se puede disolver con caucho y la mezcla resultante es capaz de repeler el agua. El primer impermeable, que saldrá de su primera compañía textil llamada Charles Macintosh and Co. of Glasgow, también se llamará Mackintosh (con "k"). Esta prenda se usará en la expediciones por el ártico y por el ejército británico.

(Hace 259 años)

1709: En Kolómenskoe (Rusia), residencia de los zares, nace Isabel I de Rusia, hija de Pedro I y Catalina I, que reinará como emperatriz desde 1741, tras organizar una revuelta palaciega para deponer al zar Iván VI, hasta su fallecimiento en 1762.

(Hace 316 años)

1926: Muere de leucemia en Valmont (Francia) Rainer María Rilke, poeta checo en lengua alemana. Su obra, muy influida por la filosofía de Nietzche, repercutirá a su vez en la literatura europea contemporánea.

(Hace 99 años)

1916: Rasputín, monje iletrado de origen campesino y místico con gran influencia sobre los Romanov, es asesinado por personas cercanas al zar. Su cuerpo es arrojado a las heladas aguas del río Neva.

(Hace 109 años)

1170: Cuatro caballeros del rey Enrique II de Inglaterra, asesinan al arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, en su catedral por defender los intereses de la Iglesia, frente a los de la monarquía. Dos años más tarde será canonizado y su tumba se convertirá en uno de los lugares de peregrinación más concurridos. El crimen ha sido planeado y ejecutado por la nobleza sin conocimiento directo del rey.

(Hace 855 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Pau Casals en 1876, ya que su contribución musical incluye la creación del "Himno de las Naciones Unidas", conocido como "Himno de la Paz", simbolizando un legado de armonía y unidad global.