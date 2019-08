Recalculando: un GPS para los CEOs

Sólo pasaron una semana y un día desde las PASO. ¿Mucho, poco? Como pasa con los precios en la economía, no se sabe en tiempos de vértigo y de crisis en la Argentina. Lo que sí se sabe es que en las oficinas de las compañías más importantes del país está encendido un GPS permanente para detectar lo que vendrá. Muchas decisiones de empresas están detenidas, en el bendito "wait and see" que impuso la rotunda y difícilmente remontable diferencia de 15 puntos entre el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Hoy se definen inversiones para los próximos 15 meses, por ejemplo en el sector petrolero y energético donde abundan las caras largas por la implementación de la Ley de Abastecimiento para congelar el precio de las naftas por 90 días. En Vaca Muerta están que trinan por el cambio en esos precios y también algunos gobernadores. En Neuquén, la única provincia donde creció el empleo privado de acuerdo con la última medición del INDEC, amenazan con ir a la Justicia porque perderán, según calcularon, $ 700 millones en sólo 3 meses.

Son algunos de los temas que deberá enfrentar el flamante ministro de Economía, Hérnán Lacunza, cuando asuma formalmente mañana. Queda claro: no podrá hacer magia ni con el dólar a casi $60 ni con una inflación que inevitablemente se desbocará este mes pero, a lo mejor, su condición dialoguista y de "economista/político" sí le permitirá poner paños fríos en las provincias donde ganó el peronismo en las urnas y ya no le tienen paciencia al Presidente. En el empresariado le dieron señales de apoyo a este economista de bajo perfil que suele jugar al fútbol, habitualmente de 5 o lateral, en la quinta de Olivos con el Presidente. Desde el sector privado ya estaban rotos los lazos con el saliente Nicolás Dujovne, quien sistemáticamente vino desacertando con cada uno de sus diagnósticos desde que asumió. Tal vez uno de los errores del Presidente fu sostenerlo durante tanto tiempo a pesar de esos desaciertos brutales. Mirando ahora a Lacunza, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y el de Trabajo y Producción, Dante Sica, le darán una mano en esa misión. Además, este último tándem debutará públicamente esta semana con la difícil misión de consensuar un nuevo Salario Mínimo, en el encuentro ya pautado para este jueves, donde la CGT pedirá elevarlo a $ 31.000 mensuales.

Hay otros sectores, en cambio, donde por sus dinámicas propias no hay demasiado margen para el "wait". Paradójicamente, el campo es uno de ellos. Bajo tierra de algún modo ya está puesto todo para superar el año próximo una cosecha 2019 que será record en unos 37.000 millones de dólares. Esa siembra la cosechará el próximo Presidente. Si fuera Fernández, a pesar de que los antecedentes de la relación del campo con el peronismo no son los mejores, en los productores agropecuarios encontrará un aliado clave para generar divisas genuinas. No es vano que en las últimas declaraciones del candidato presidencial haya habido un guiño a favor de este sector. ("No se puede pensar un país sin el campo", dijo Fernández en las últimas horas). De hecho la semana próxima se concretará una reunión de él con la Mesa de Enlace, a pedido de las entidades ruralistas.

El candidato presidencial escuchó el mensaje que el empresariado le hizo llegar desde varios frentes: más detalles sobre la economía que piensa instrumentar si ocupa a partir de diciembre el sillón de Rivadavia. Queda claro que la unión del peronismo permitió este resultado en las urnas. ¿Seguirá siendo así luego del 10 de diciembre si llega al poder?

En rigor, y con una transición ordenada hasta el 10 de diciembre, la economía debería empezar a oxigenar para marzo 2020. Se vislumbra un escenario 2003, deslizan en voz bajita algunos de los CEO´S más poderosos del país. Es un dato fuerte que, a pesar del estupor y la sorpresa por los resultados de las urnas el pasado domingo, se repitió entre los cerca de 500 participantes del Precoloquio que IDEA realizó en Rosario. Es un dato que ya manejan los economistas más cercanos a Fernández y quienes seguramente conducirán los destinos de la macroeconomía si llegan al poder. Entre ellos Emanuel Alvarez Agis, quien junto a Luis "Toto" Caputo (ex timonel del BCRA) compartió la semana pasada un foro para pocos en la Bolsa de Comercio, que aún preside Adelmo Gabbi, en el que hubo muchas más coincidencias entre ambos economistas de las que el propio auditorio esperaban. Lo escucharon hombres calves para el mercado financiero y de consulta permanente en el exterior. Entre los otros expertos están Matías Kulfas, Sebastián Cafiero. Guillermo Nielsen ya estaría trabajando en la reestructuración del acuerdo stand by con el FMI. (Esta semana se reuniría con la misión que llegaría a Buenos Aires).

El empresariado aún tiene reacción lenta al mensaje que dejaron las urnas el pasado 11 de agosto. No lo vieron venir y no los consuela el hecho de que ningún encuestador, ni siquiera los que midieron para el Frente de Todos; tampoco. En ese sentido fue crucial la visita de Marcos Galperín al bunker de la calle México. No sólo porque fue sino porque hubo foto y posterior rueda de prensa por parte del empresario. El gesto lo dijo todo. Un hombre de negocios que como muchos otros supo elogiar el rumbo de este Gobierno y que se presenta como el paradigma de uno de los empresarios y dirigentes empresariales de la nueva generación y de los nuevos sectores productivos en contraposición a los tradicionales. Buscando comparaciones y antecedentes, aunque en contextos bien distintos, así como el CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, allá por 2015 fue el primero en ir personalmente a anunciarle una inversión de más 1.000 millones de dólares en Vaca Muerta al presidente Mauricio Macri y ese gesto bautizó la existencia previa de Vaca Muerta; del mismo modo la visita de Galperín a Fernández, coronó la posibilidad de que sea ese político (y no otro) el futuro timonel del destino nacional en los próximos 4 años.