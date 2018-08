Más que una defensa, el discurso de Cristina pareció una advertencia

El Senado adoptó ayer una decisión institucional relevante, al permitir que la Justicia allane el domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Lo hizo luego de que la propia involucrada aceptara. un día antes, someterse a la voluntad del juez que lleva la causa. "Voy a ser la primera senadora allanada", remarcó en su discurso. Comparte el dudoso honor, junto con Carlos Menem, en ser los primeros presidentes investigados por asociación ilícita.

La senadora hizo un discurso encendido, y en el que cuestionó no solo al juez que lleva la causa y al Gobierno, sino también a su propio partido. "Hay mucho fuego amigo", dijo en su intervención. "Algunos hombres (del peronismo) creen que soy un obstáculo para llegar no sé a dónde, Si mañana me parte un rayo y de mi quedaran solo cenizas, hay algunos que no llegarían nunca a presidente".

La ex mandataria también dejó abiertas otras puertas, que pueden resonar en la política. "¿De verdad creen que la patria contratista empezó en 2003?", señaló en su discurso. La afirmación no deja de ser un tiro por elevación al peronismo, que salvo los dos años de la Alianza, ha estado al frente del gobierno casi en los últimos 20 años, a nivel nacional y en la mayoría de las provincias.

Cristina llamó a dudar de los arrepentidos y fue dura con los empresarios de la construcción. Pero no aludió a todos los ex funcionarios del ministerio que manejaba Julio de Vido que están detenidos por corrupción. En su gestión como presidenta, Cristina no tomó decisiones para transparentar los contratos de obra pública. Por el contrario, muchos quedaron en manos de empresarios amigos. El único que habló de sobrecostos fue Roberto Lavagna, días antes de que Néstor Kirchner lo echara del gabinete.

La ex presidenta se mostró, una vez más, como víctima de decisiones arbitrarias. Habló de desaparición mediática y de proscripción popular, como la que sufre Lula. "No me arrepiento de nada de lo que hice. Si me meten presa, la Argentina no será un país más gobernable". Más que una defensa, sonó a advertencia.