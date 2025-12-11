Se suspende la licencia de conducir en Colombia: los adultos mayores de 65 años ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito

El avance legislativo que devuelve la Mesada 14 a los docentes pensionados marca un giro significativo para cerca de 165.000 maestros en el país. La medida, aprobada en cuarto debate en el Senado, busca corregir una inequidad que por años generó reclamos dentro del sector educativo y que ahora vuelve al centro de la agenda pública.

La propuesta autoriza que los educadores oficiales, tanto los ya jubilados como quienes se pensionen más adelante, reciban este pago adicional mediante el Fomag, un fondo autónomo que respalda las prestaciones del magisterio. Su eventual entrada en vigencia dependerá del avance de los debates restantes en el Congreso.

Un trámite decisivo para el magisterio

El acto legislativo deberá superar dos debates en la Cámara de Representantes y dos más en el Senado antes de pasar a sanción presidencial. La legislatura culmina el 20 de junio de 2026, fecha que define si la iniciativa prospera o queda archivada.

El pago es un reclamo de los docentes colombianos desde hace años (Fuente: archivo).

En caso de aprobarse, la reforma no aplicará de manera retroactiva, pero sí tendrá efectos inmediatos para quienes ya hacen parte del sistema pensional del magisterio y para los futuros beneficiarios. Su adopción supondría un ajuste histórico en las reglas vigentes desde la eliminación del beneficio hace más de una década.

Impulso político y respaldo sindical

La propuesta es liderada por la congresista Ingrid Aguirre, quien destacó el apoyo de distintas bancadas y el papel de Fecode en la defensa del derecho. La articulación política logró consolidar un respaldo amplio que facilitó la aprobación en el Senado.

El coordinador ponente, Carlos Chacón, reiteró que el reconocimiento económico representa un acto de justicia con quienes han sostenido la educación pública del país. Para el legislador, la restitución de la Mesada 14 dignifica la trayectoria de los docentes y equilibra el trato frente a otros sectores.

Qué cambiaría para los docentes

La reforma plantea adicionar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución para dejar explícita la excepción que habilita a los maestros a recibir la Mesada 14 bajo el régimen especial del magisterio. Con ello, se garantizaría el beneficio para pensionados, futuros jubilados y sobrevivientes.

La reforma ahora deberá pasar por la Cámara de Representantes y de nuevo por el Senado (Fuente: archivo).

El restablecimiento del pago anual también reconoce el impacto que tuvo su eliminación en el ingreso de miles de hogares, una decisión tomada en el marco de políticas de austeridad que no aplicaron por igual a todos los sectores del Estado. Con el nuevo impulso legislativo, el Congreso se acerca a una decisión que podría transformar las condiciones económicas del magisterio colombiano.