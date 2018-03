La ‘uberización’ de las finanzas crece y se consolida en toda la región

La tecnología parece haberlo modificado todo: incluso a la industria del crédito. Primero, para tomar nota, ya no se trata de una industria en el sentido clásico. En rigor, es casi una paradoja, porque la revolución del crédito consiste en precisamente en volver a los orígenes: las personas han vuelto a prestarse dinero entre ellos. Los créditos "peer-to-peer" o "p2p" (entre pares) que utilizan generalmente una plataforma on-line para conectar oferta y demanda parecen ganar cada día mayor cantidad de adeptos. A mayor tecnología disponible, mayor grado de precisión, mayor velocidad y eficiencia. Un crédito promedio puede darse en cuestión de segundos en forma automática. Las inmensas bases de datos disponibles y los robots creados para segmentar el perfil del candidato, hacen el resto.

En el encuentro anual "Lendit 2016" de las empresas del sector que se celebró en San Francisco, Renaud Laplanche, director de Lending Club, una de las icónicas empresas más importantes del sector -que cotiza en bolsa-señaló: "Estamos hablando de un sector de la economía que llegó para quedarse. Más allá de los vaivenes que imponen los mercados, los préstamos p2p están creciendo en forma contundente y nadie imaginaría las finanzas sin su aporte. Claro que existen desafíos como en cualquier otra industria disruptiva, pero no sería algo real si precisamente no ocurriese algo así".

El concepto es sencillo: inversores prestan directamente a tomadores de crédito que no conocen, a través de una plataforma tecnológica sobre Internet. Esta plataforma analiza las solicitudes de créditos y crea un perfil de riesgo. Aquellos créditos con riesgo viable se "empaquetan" y grupos de inversores (pequeños, medianos y grandes) proveen los recursos financieros para otorgar los créditos. Típicamente cada inversor invierte en un portafolio de créditos, de forma de diversificar su riesgo, atomizarlo. Así, un inversor con $ 10.000 puede estar financiando a 1000 tomadores de crédito por $ 10 cada uno. De acuerdo a la plataforma que se utilice, existen distintas reglas de riesgo, tasas, condiciones y forma de empaquetar los préstamos, pero el concepto general siempre es el mismo.

El P2P es un marketplace financiero que conecta a inversores y solicitantes mediante un contrato de mandato. El inversor corre con el riesgo y con las recompensas. El mediador ofrece servicios a las partes. El inversor toma decisiones de inversión con su propio dinero. En el modelo tradicional de intermediación, un banco, y varias de las figuras autorizadas, "compran" a bajo costo el dinero de los depositantes y lo venden más caro a los "compradores de créditos" y corren con ambos riesgos (restituir el dinero y el de la morosidad) a cambio del spread bancario (muchas veces muy significativo e injusto) además de contar con garantías de depósito estatal amparados por leyes específicas.

El proceso de "peer to peer" hace a un lado al banco en su rol de prestamista. No hay intermediarios, sino sólo una plataforma tecnológica que encuentra a los solicitantes de créditos, analiza su riesgo, y gerencia la cobranza, pero los recursos son provistos por los inversores. El papel tradicional del banco es eliminado.

Según sostienen los especialistas, la ventaja principal del modelo es que al ser un mecanismo más eficiente, los clientes pagan tasas de interés más bajas por los préstamos y los inversores reciben un mayor rendimiento que si invirtieran en otros productos financieros. El intermediario recibe una comisión por su trabajo de matchmaking, análisis y operación.

En este sentido, Alejandro Cosentino, fundador y CEO de Afluenta (www.afluenta.com), que tiene presencia en Argentina y Perú -pero que en unas semanas lanzará en México y Colombia- señaló que el movimiento es global y las ventajas de la tecnología quedan a la vista. No por nada la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, acaba de anunciar un desembolso de u$s 4 millones en Afluenta por parte de su división de Fintech para participar en el capital de la empresa. También otros u$s 4 millones serán desembolsados por el fondo de capital de riesgo Elevar Equity, dedicado al fondeo de 24 empresas en Asia y América Latina. En las próximas semanas incluso podría haber más novedades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

"Los préstamos online entre personas ya son un fenómeno global y nuestro desarrollo se ha transformado en una realidad regional. Miles de personas eligen invertir y tomar créditos a través de plataformas especialmente diseñadas para dar garantías de seguridad, eficiencia y transparencia y así mejorar la vida en las pequeñas decisiones cotidianas. Ahora también pensaremos en las pequeñas empresas que necesitan capital", dijo Cosentino, en un panel del Lendit 2016.

Los números son para el asombro: el año 2015 fue el de mayor crecimiento en la historia con u$s 2500 millones volcados por parte de los fondos de venture capital en estas plataformas para fondear tomadores de crédito. El crédito a consumidores creció exponencialmente con más de 20.000 millones de líneas originadas a través de Internet. Laplanche trae un dato para pensar: mientras el 78% de los tomadores de un crédito en Lending Club lo recomiendan a un amigo, sólo el 9% de los que obtienen un préstamo del banco lo hacen.

Para Ron Sober, el popular y carismático CEO de la británica Prosper, el negocio sigue siendo atractivo incluso para aquellos jugadores del mercado tradicional de crédito. "Creemos que lo estamos haciendo bien, crecemos a buen ritmo, las empresas compiten para dar mejores condiciones y la tecnología preserva a los inversores de cualquier riesgo que no quieran tomar. De esa forma somos más eficientes, baratos y seguros con los desafíos propios que genera el crecimiento".