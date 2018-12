La crisis del dólar y el 28D: el presidente Macri no merece ser reelecto

Cambiemos quebró a la clase media. Hoy se cumple exactamente un año de ese fatídico 28 de diciembre de 2017, en donde nuestro honorable Jefe de Gabinete aniquiló públicamente en conferencia de prensa a la credibilidad del Banco Central. Propongo humildemente que desde hoy se proclame al 28 de diciembre como el “día nacional del Jefe de Gabinete”, en honor a semejante proeza social-progresista. La coherencia debería obligar a un paso al costado y a un pedido de disculpas, pero parecería que en Peronia, las cosas son distintas.

Equivocarse es gratis en Peronia, condenar a toda una nación a una crisis innecesaria y dolorosísima es libre de costo y cargo en nuestra inefable Peronia. Mucho argentino con toda razón dudará en las elecciones presidenciales del 2019 de que Cambiemos sea la mejor opción posible y esto no es culpa del votante, Cambiemos es absolutamente responsable de haber retroalimentado un debate político que en octubre del 2017 estaba culminando. La actitud de un Jefe de Gabinete y Ministro de Hacienda juntos, aniquilando la credibilidad de un Banco Central, y un banquero central aceptándolo sumisamente, definen con cruel y ácida elocuencia la esencia más básica de Peronia. Hay momentos en donde renunciar es la única opción razonable y el 28D fue uno de esos momentos. Lo que vino después fue absolutamente espantoso, nuestro país literalmente voló por el aire y aquí estamos ahora, flotando con respirador artificial y rezándole a la lluvia, por ahí tenemos suerte, esquilmamos al campo y nos salva, o por ahí viene Batman.

Varios tiros en el pie. Me parece razonable la actitud de muchos en seguir apoyando a Cambiemos, de hecho, quizá y a pesar de todo, yo culmine haciendo lo mismo, pero esta vez, en segunda vuelta. Sin embargo, la función pública no puede ser concebida como un cheque en blanco. Debe haber rendición de cuentas. Los economistas y estrategas políticos del riñón del presidente Macri han cometido errores muy graves que han subsumido a la mayoría de la población argentina a una crisis durísima e innecesaria. El equipo económico de Cambiemos, un ejército de idealistas socialistas, un himno a la nada, demostró cómo se podía romper aún más a una economía que ya estaba destruida. Si sirve para algo tanto yerro, tanta improvisación y tanto costo, será quizá para demostrar una vez mas que el socialismo es una contradicción sin remedio. Dos errores innecesarios y costosísimos se dieron aproximadamente en la misma ventana de tiempo, en un ejemplo de cómo un gobierno puede tirarse tiros en el pie una y otra vez, usando como colateral al empobrecimiento de toda una nación.

Las dos torpezas que cambiaron todo. Primero, Cambiemos aplaudió y convalidó el Impuesto a la Renta Financiera, un monumento a la ingenuidad, originalmente pergeñado por el Massimo. Pero no se confundan ni por un solo instante: los personajes emblemáticos de Cambiemos aplaudieron la medida, la cual ha sido una de las tonteras más costosas que le he visto hacer a un equipo de economistas. Ha sido tan grotesco el error que con la reglamentación de ayer intentan emparchar la criatura a los efectos de que por 2018 no se pague el tributo. Lo irónico es que la baja en el precio de los bonos que precisamente originó la creación del impuesto, neutraliza el cobro del mismo. Segundo, por el 28 de diciembre del 2017 parece que a un grupo muy cercano a nuestro Presidente le sonaba que una tasa real del 5% y una tasa nominal del 30% era demasiado obstáculo para el populismo al cual el Gobierno se había comprometido intensamente con la victoria de octubre. Hasta la madre de la república opinaba de política monetaria y de lo alta que era una tasa 30%. Un año después, la economía argentina debe lidiar con tasas reales del 20% y tasas nominales que fácilmente superan el 60%. Mezclar economía con socialismo nunca funciona. El equipo económico de Cambiemos ha sido lamentable.

Los costos del progresismo. Para una nación que necesitaba endeudarse por largos años, dañar la confianza era precisamente lo que no había que hacer. Pero aquí estamos, el mejor equipo de los últimos 50 años aplaudió los dos yerros más enormes y nocivos en la gestión de nuestro bendito Presidente: impuesto a la renta financiera y destrucción de la credibilidad del BCRA. Acto seguido a semejante torpeza el riesgo pais medido por el CDS a 5 años comenzó a subir de 250 puntos a los 810 actuales y obligó a este equipo de notables a pedirle una dadiva salvadora al FMI. A esto le podemos sumar una devaluación del peso contra el dólar del 100%, una pobreza en máximos, una presión tributaria récord, una inflacion del 50%, una recesión del 2.5%, un endeudamiento externo cercano a u$s 100.000 millones, una destrucción de valor accionario del 50% y bonos soberanos que en promedio están 35% negativos. Pero lo verdaderamente novedoso de todo esto es que los gestores de semejante desastre, Jefe de Gabinete y Ministro de Hacienda, siguen al mando e intentan ahora generar en el mercado internacional un shock de confianza. Sin embargo, la reacción de Wall Street parecería ir en dirección totalmente opuesta: todos los días, el riesgo país sube despiadadamente, estamos a un par de basis de tocar los máximos del 4 de septiembre cuando todavía existía incertidumbre respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente Mauricio Macri no merece ganar su próxima elección. Los errores han sido tan enormes y tan costosos para los argentinos que como cierre de año nuestro Presidente y equipo le deben a la ciudadanía un pedido de disculpas. Que la arrogancia e imprudencia con la que han manejado a esta nación a lo largo de tres años de lugar al reconocimiento de que todo lo actuado a nivel macroeconómico ha sido un grotesco error. La pésima gestión económica y monetaria de Cambiemos ha escrito el primer capítulo de todo lo que se puede hacer mal en economía. Para un gobierno que prometió cambiarlo todo, terminamos al borde del knock-out y con asistencia financiera permanente. El equipo del Presidente Macri ha dejado a toda una nación en estado de coma y atrapada en un escenario futuro en donde la mediocridad será la mejor alternativa posible. Presidente Macri, por el bien de esta república quizá lo vuelva a votar en segunda vuelta aunque le digo con todo respeto: usted no merece ser reelegido como Presidente de los argentinos, un sillón que ocuparon Rivadavia y Sarmiento, y no lo digo por no haber cumplido con lo que prometió en campaña, sino por no haberlo intentado. Siempre le hubiera perdonado el error, pero me cuesta infinitamente convalidar su falta de convicción y audacia.