Cuatro grandes desafíos para el próximo Presidente

El próximo Presidente (probablemente Alberto Fernández siguiendo los resultados de las PASO), tendrá que encarar, entre muchas otras cuestiones, cuatro grandes temas no bien inicie su mandato (en realidad, desde el 28 de octubre), de cara a 2020.

Estos temas, relacionados entre sí, serían los siguientes:

1- REACTIVAR LA ECONOMÍA

Habría cuatro modos de intentarlo:

a) Aumentando salarios por encima de la inflación y el dólar. Puede hacerse "algo", del orden de tres puntos de aumento salarial sobre IPC. Pero dada la fenomenal restricción externa (falta de financiamiento), intentar dejar se atrase el dólar (única manera el salario le gane al IPC por varios cuerpos), sería muy riesgoso.

Cualquier intento de "salariazo" en este contexto podría bien terminar en "rodrigazo". Con el tiempo, y en la medida en que la reactivación y el crecimiento lograran generar importantes aumentos de productividad, los salarios podrían mejorar persistentemente.

b) Política fiscal expansiva. La dinámica actual lleva a un déficit primario cercano al 1%. No imagino que pudiera acordarse que el FMI financie algo mayor a eso (recordar que en acuerdo vigente para 2020 se había fijado una meta del 1% de superávit primario, es decir dos puntos de diferencia). Ya si se lograra eso sería bastante. Con lo cual para 2020 no había margen de baja de impuestos que no fuesen compensados con suba de otros impuestos o baja de gastos. El efecto "macro" de algo así sería muy escaso como reactivar la economía.

c) Expansiones puntuales: Vaca Muerta. Todo lo que pudiera hacerse para que Vaca Muerta produzca más y se invierta más en ello, deberá hacerse. Un régimen especial coadyuvaría a "aislar" Vaca Muerta del "costo argentino" normal. Otros focos puntuales (litio, más formaciones parecidas a Vaca Muerta en el sur) podrían también coadyuvar a logros reactivantes.

d) Política cambiaria-monetaria-crediticia. Es la herramienta que más promete para poder reactivar la economía. Una política de "flotación administrada" (con o sin controles de cambio cuantitativos) bien diseñada y ejecutada, debería poder llevar a las tasas de interés un poco por encima de la devaluación esperada, y no más que ello. Por ejemplo, una devaluación esperada del 20% para 2020, con salarios y tarifas creciendo en torno al 25%, podría llevar al IPC a aumentar 22%. Y las tasas de Leliq ser menores al 30% anual. La baja de esta tasa del 85% a menos del 30% debería lograr un significativo aumento de la demanda de crédito. Compatible esto con una demanda de pesos en aumento (por la baja a menos de la mitad de la inflación), permitiría que la producción industrial (con alta capacidad ociosa) aumentara 10% entre enero y diciembre de 2020. Y en ese mismo lapso, el PIB un 5%. He aquí la reactivación posible para 2020.

2- RESOLVER LA DEUDA PÚBLICA,Y TAMBIÉN LA PRIVADA

Habida cuenta que más que un problema de solvencia estaríamos frente a un tema de aguda iliquidez, cabrían las siguientes soluciones (siempre considerando que se mantiene en pie el cronograma de desembolsos del FMI, es decir, contando con u$s 10.000 millones más hasta fines de 2020.

a) Si se consiguiera fondeo nuevo por u$s 25.000 millones (que deberían ser u$s 18.000 millones si el FMI dejara se usen los más de u$s 7000 millones estacionados -sin uso- en el BCRA), podrían pagarse sin problemas el total de vencimientos de 2020, sin canjes ni default.

b) Si se consiguieran unos u$s 10.000 millones (en realidad podrían ser sólo u$s 3000 millones por lo dicho antes), podría organizarse un canje rápido, en línea con lo anunciado por el ministro Hernán Lacunza, sin quitas ni de plazos ni capital.

c) Si no se consiguiera nada nuevo, y ni siquiera pudieran usarse los u$s 7000 millones en el BCRA (uso que debe aprobar el FMI), habría que iniciar el gobierno declarando el default de la deuda pública, y empezar un proceso más tortuoso de canje durante el año 2020, lo que, entre otras cosas, complicaría las intenciones reactivantes.

Demás estaría decir, que no debe obturarse la posibilidad de que empresas y provincias puedan girar dólares para pagar sus deudas al exterior debido a controles de cambios mal diseñados (cuestión que espero en días venideros pueda resolverse adecuadamente).

3- RENEGOCIAR EL ACUERDO CON EL FMI

En esencia: trocar el acuerdo stand by por uno de facilidades extendidas, "reperfilando" por ende plazos de pago al FMI, para lo cual hay que lograr el FMI acepte, entre otras cosas, los cambios de política monetaria, fiscal (menos superávit ahora, más superávit luego de lograda la reactivación), y de reformas estructurales (proyectos lógicos del PEN a ser definidos en el Congreso, que el gobierno le formule) que el gobierno le solicite.

4- Bajar la inflación

Se comentó antes. El Consejo Económico Social, debería coadyuvar a ello, logrando aumentos en las variables claves como las señaladas antes, para lograr una inflación en torno al 22% en 2020, bajándola año tras año. No se necesita una política monetaria con super tasas de interés para bajar la inflación. Ha sido un abordaje equivocado el de Macri en toda su gestión.

Cuanto más rápida y eficientemente (los errores se pueden pagar caros) el nuevo gobierno encare estos temas, mejor le irá a él y a todos los argentinos. Veremos.