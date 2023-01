Caso Fernando Báez Sosa: ¿rugbiers o asesinos?

Desde el 2 de enero la sociedad vive convulsionada por las incidencias del juicio tras el asesinato del joven Fernando Báez Sosa (18). El próximo 18 de enero se cumplirán tres años del criminal hecho ocurrido a la salida de un local bailable del centro de Villa Gesell. Día tras día se revivieron en las audiencias secuencias atroces a través de testimonios, audios, videos, informes de pericias, chats, fotografías, más las opiniones de especialistas que rápidamente se viralizaron en redes y medios.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio de los rugbiers y pidió declarar



Quién es Tomás Colazo, el rugbier 11 que fue identificado en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa



"Nunca vi algo semejante. El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. No hay una lesión única, son múltiples. La verdad, es muy fuerte siendo padre..." declaró ante los periodistas el médico forense Diego Duarte (visiblemente angustiado), quien intervino en la autopsia.

Según describió Duarte ante los jueces, la víctima presentaba una "lesión cerebral aguda" que causó la "muerte instantánea". Y agregó: "Las lesiones más importantes están en el cerebro y en la cara pero tenía un desgarro hepático y otras lesiones en un pulmón. Las partes más afectadas son las que albergan las funciones vitales del organismo por haber sufrido golpes multidireccionales y suficientes para dañar el cerebro contra la pared ósea".

"Plan nacional Fernando Báez Sosa": cómo es el proyecto presentado en el Congreso que busca contener la violencia



Preguntado sobre las marcas que presentaba Fernando en la zona maxilar, el forense precisó que correspondían a un "golpe directo con muy alta energía compatible con una zapatilla".

EL ESTIGMA DE LOS JUGADORES DE RUGBY

Ocho jóvenes integrantes de un grupo de rugbiers de la ciudad de Zárate están acusados de cometer el atroz crimen bajo la figura penal del "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" (Art. 80 incisos 2 y 6 Código Penal Argentino). A partir de esa ligazón con el deporte de la pelota ovalada, salieron a la luz innumerables críticas poniendo el foco en hábitos y conductas atribuibles a quienes lo practican.

Las audiencias ante el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores han repercutido en gran forma en las redes sociales. La consultora Ad Hoc realizó un estudio para calcular la dimensión del debate público en torno al juicio. Durante la primera audiencia (2 de enero), se registraron más de 1,7 millón de interacciones.

Según esa consultora, la segmentación por redes sociales y otras plataformas por alusiones al caso arroja los siguientes porcentajes: 48,71% Facebook, 21,79% sitios web, 12,52% Twitter y 8,1% Instagram, entre otros.

"La plataforma social con mayor volumen de menciones públicas al caso es Facebook, lo que habla en parte de una conservación más federal y orgánica. El 100% de los usuarios argentinos vio al menos dos menciones al tema en sus redes sociales" apuntó una fuente de la agencia a Infobae.

El debate también se instaló entre referentes del rugby argentino. En las últimas horas se relanzó por Tik Tok el video de una charla de Agustín Pichot (48) de mediados de 2021. El excapitán de Los Pumas (Mundial de Francia 2007 tercer puesto) y uno de los promotores de la reorganización del rugby a nivel mundial (exvicepresidente de la World Rugby 2016-2020) precisó sobre este caso: "El gran problema que hemos tenido como deporte, es no haber diferenciado lo bueno de lo malo, como haber naturalizado la violencia. Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal: que te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te podés sentar".

"Está muerto, ya lo matamos": el video de la feroz golpiza que sufrió un joven de 18 años a la salida de un boliche en Cañuelas



"No podía sacarme de la cabeza la palabra 'caducó', es muy fuerte", dijo la mamá de Fernando Báez Sosa



Y aportando una anécdota personal dijo: "A mí me pasó, les hablo de la experiencia mía. Me mordieron la cola, un cachete, una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente y te agarra y parece un dogo, no me pude sentar por cuatro días , de verdad te lo digo, no sabés lo que me dolía. Todo el bondi riéndose . Cero gracioso. Me cortaron todo el pelo, con lo que yo amaba mi pelo, no tiene nada de gracioso, naturalizás".

"Cuando yo fui capitán, no, y tuve muchas discusiones. Por eso, empieza con autocrítica y con no naturalizar. Son años de una forma de ver las cosas, como es el machismo en la sociedad. Hay muchas cosas. Hay un revisionismo importante y al rugby durante el último año le tocaron todas juntas" concluyó Pichot.

En tanto, el legendario integrante del seleccionado Los Pumas durante 14 años y 32 Test Matches, Eliseo Nicolás "Chapa" Branca (66) mostró su preocupación por el calibre del cuestionamiento público hacia los rugbiers. "Había dos nada más que son socios y son 10. Igual aunque hayan jugado al rugby los 10, son asesinos. Rematar a un pibe en el piso no es humano y festejar menos, y no tener vergüenza y los padres no pedir disculpas...", dijo en charla con el Instagram Live de La Brújula 24.

Y continuó diciendo: "Se ve que tienen resentimientos, que no los aprendieron en el club, sino en casa. Eso de denigrar al que no es como ellos es un problema social, una decadencia que hay y el rugby sirve para que no pase, todo esto que está pasando es una locura, porque uno utiliza el rugby para que no pase esto".

Y agregó: "Hoy el rugby se usa para educar, se crearon clubes en lugares muy pobres. Sirve desde bañarse hasta la conducta que debe tener un tipo en la sociedad y ver que por medio del deporte se puede progresar, estar mejor, dominar tus instintos, darle importancia al contrario, al réferi, eso es mágico. A mí me sirvió ir para adelante. Ante a alguna adversidad, seguir. Es una escuela de vida, por eso es el deporte ideal para aprender a vivir, te abre puertas, no vas a estar nunca solo".

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Amigo, creo que matamos a uno", la admisión de un rugbier por chat



Como fiel exponente del rugby argentino de la no tan lejana época amateur, Branca señaló: "El tema de los asesinos le hizo mucho daño a este deporte. El tema ahora es salvar el rugby". Consultado sobre los dichos de Pichot dijo: "Las cosas que vivió él, yo no las viví".

LA CONTROVERSIA ENTRE EL CLUB Y UNO DE SUS FUNDADORES

Días atrás, uno de los fundadores del Club Náutico Arsenal de Zárate rompió el silencio. "Fue totalmente un accidente, no son asesinos", dijo Bernardo Ditges.

Al dar los motivos de semejante afirmación en diálogo con Radio con Vos declaró: "Lamentablemente peleas hay, hubo y van a seguir habiendo. Fue un accidente. Decir que estos chicos forman un grupo que fue a matar es una payasada total. No salían a atacar, no son perros. Se peleaban. Hay gente que se pelea más y otra que se pelea menos. No son personas que salían a atacar".

Y a la vez, criticó el comportamiento de quienes presenciaron la escena del crimen: "Todos los que estaban filmando y tienen las evidencias son partícipes también. En vez de estar con la camarita divirtiéndose viendo cómo lo estaban matando, tendrían que haber dejado la camarita y parar la pelea".



En contraposición, el club dio a publicidad un "único comunicado" donde se expresa: "...Que no es real que las 10 personas imputadas fueran socios y practicaran algún deporte en el club, sólo tres de los mencionados eran socios y al día de la fecha ninguno lo es (Se fueron por decisiones personales de los asociados). El club como institución de bien hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas sea en los medios o en redes sociales tienen relación ni el aval del CNAZ. NUESTRA INSTITUCIÓN RECHAZA, REPUDIA, CONDENA ENFATICA Y TERMINANTEMENTE TODO HECHO DE VIOLENCIA...".

En un hecho que en su momento causó estupor, la Unión Argentina de Rugby se demoró un año en calificar como crimen a la muerte del joven Fernando.

EL DEBATE INCONCLUSO

La lógica del pensamiento racional muchas veces queda desairada ante la contundencia de los hechos. Hace más de 200 años que la Nación Argentina se bate a duelo con sus antagonismos. Desde la guerra por la independencia hasta las luchas intestinas entre los caudillos provinciales. Unitarios y federales. Conservadores y anarquistas. Fraude y década infame. Descamisados y gorilas. Golpes de Estado y subversión armada. Las prédicas del "Nunca más" y "que se vayan todos".

Este aberrante crimen que hoy conmueve hasta las lágrimas no es sino una expresión más de la violencia instalada (desde arriba hacia abajo y viceversa). No importan los rótulos sino las consecuencias de los actos. "El que la hace la paga" debería ser la consigna, aunque esto podría interpretarse como un agravio para quienes profesan el garantismo a ultranza y se dejan ver como férreos defensores del discurso progresista que culpa a la sociedad en su conjunto.

El rugby como deporte bien entendido, más allá de sus estereotipos, nunca puede ir contra los valores que inspiran el "juego limpio" y el esfuerzo solidario dentro y fuera de la cancha. Muchos utilizan el ropaje del rugbiers sin una razón valedera sino como un signo de masculinidad. Tampoco la violencia extrínseca es patrimonio exclusivo del rugby, basta con recordar que en el fútbol de la liga profesional de Argentina (tricampeona mundial) hace casi una década que se prohíbe el ingreso de los fans de equipos visitantes a los estadios, aunque igualmente se generan actos violentos entre integrantes de una misma facción.

Desde hace años, la sociedad se viene desangrando por crímenes cometidos a ciudadanos (entraderas, salideras, femicidios, narcotráfico, asesinatos por encargo, lesiones graves, robos, paros sin aviso, estafas, usurpaciones, incendios, bloqueos y extorsiones, entre otros delitos), hechos que lamentablemente se han naturalizado tal como lo demuestran las crónicas diarias.

El gran jurista Pedro Alcántara de Somellera (1774-1854), primer egresado de la escuela de leyes de la Universidad de Córdoba, enseñaba que el delito es "un acto libre que produce más mal que bien: porque un acto tal es el que el legislador debe prohibir" y que las penas "son remedios contra el mal de los delitos: un mal que la Ley hace al delincuente por el mal que él ha hecho por su delito".

Para fines de enero, la sociedad aguarda un veredicto que salve la memoria del joven vilmente asesinado y que definitivamente se haga justicia. Para ello resulta imperativo que los jueces dicten una condena ejemplar con base en el debido proceso, que sirva como herramienta disuasiva para erradicar la violencia homicida entre las nuevas generaciones.

Ante las despiadadas manifestaciones que sólo buscan descalificar al rugby como deporte grupal, se impone tomar conciencia de las múltiples falencias sociales, evitando que este ejercicio pueda ser manipulado bajo cierto cinismo para etiquetar al conjunto (como si todos los sujetos de una determinada clase fueran potenciales homicidas). A fuer de decir verdad, la realidad nos marca que el 99% de los rugbiers no son asesinos.