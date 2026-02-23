Las tiendas D1 de todo Colombia podrían suspender su operación durante 24 horas dejando a millones de compradores sin la posibilidad de abastecerse en la reconocida cadena de descuento. La medida implicaría el cierre de los puntos físicos durante todo el día, por lo que los clientes deberían anticipar sus compras, programarse con anterioridad o confirmar la apertura de las tiendas físicas. Tiendas D1 podría cerrar el 23 de marzo, feriado en el que se conmemora el Día de San José, una fecha religiosa que en Colombia se traslada al lunes más cercano por la Ley Emiliani para conformar puente festivo. Durante esa jornada, algunos establecimientos comerciales suspenden su atención al público o modifican sus horarios habituales. El posible cierre de las tiendas durante 24 horas podría responder a la decisión de suspender la operación en el marco del feriado nacional. En estas fechas, algunos establecimientos del sector comercio optan por no abrir sus puertas como parte de ajustes logísticos y organizativos, especialmente cuando se trata de jornadas en las que disminuye el flujo habitual de clientes. Además, este tipo de medidas suele estar orientado a reorganizar procesos internos y permitir una pausa operativa en medio del calendario anual. Durante ese día podría no haber atención al público ni funcionamiento en los puntos físicos, por lo que los clientes deberían anticipar sus compras antes del inicio del cierre. Este año, marzo cuenta con un feriado clave: lunes 23 de marzo, Día de San José. Este festivo conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo para quienes pueden organizar planes con anticipación. Quienes necesiten ubicar su punto más cercano pueden hacerlo mediante: Aunque el sitio web oficial no incluye un localizador, estas alternativas permiten ubicar rápidamente el punto más cercano. El resto de los feriados de 2026 son: