Colombia es reconocida por su biodiversidad y sus impresionantes paisajes naturales; no obstante, la calidad del aire en algunas de sus ciudades es preocupante. Mientras que Bogotá y Medellín enfrentan alarmantes niveles de contaminación, un pequeño municipio de Cundinamarca se distingue por contar con uno de los aires más puros del país. Este municipio es Guasca, un encantador pueblo ubicado en las montañas andinas que, con una población de apenas 4.000 habitantes, ha emergido como un santuario de aire limpio. De acuerdo con las recientes evaluaciones ambientales, Guasca ha documentado niveles notablemente bajos de material particulado y elementos contaminantes en comparación con diversas localidades urbanas del territorio. Su altitud, la presencia de vegetación nativa y la mínima actividad industrial constituyen un modelo de equilibrio medioambiental. En contraste con las grandes ciudades, donde el congestionamiento vehicular y la expansión urbana impactan negativamente el entorno, este municipio preserva un ambiente limpio y saludable tanto para los habitantes como para los visitantes. Guasca es reconocido por sus cultivos de flores, sus quesos artesanales y sus aguas termales. Las actividades al aire libre son ideales para aquellos que buscan desconectarse de la vida citadina y restablecer su vínculo con el entorno natural. Adicionalmente, este municipio ofrece una amplia gama de planes ecoturísticos. Desde excursiones a la laguna de Guatavita, ubicada en las cercanías, hasta recorridos por la reserva natural de la Encenillo, Guasca se configura como un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Guasca se localiza en el departamento de Cundinamarca, a aproximadamente 50 kilómetros al noreste de Bogotá. Integra la provincia de Guavio y colinda con municipios como Sopó, La Calera y Guatavita. Su posición, en medio de montañas y a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, favorece un clima fresco y una atmósfera pura, características que lo hacen propicio para el descanso y el turismo de bienestar.