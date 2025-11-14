Dos ciudades colombianas fueron elegidas como las más atractivas del mundo.

Turistas descubren la ciudad más feliz de Colombia: fue premiada por una revista internacional y es la tercera mejor urbe del mundo

El nuevo listado global World’s Best Cities 2026 destacó a varias urbes latinoamericanas por el impulso de su infraestructura, su oferta cultural y su proyección internacional. Entre ellas, Colombia logró posicionar dos ciudades.

El informe, elaborado por Resonance Consultancy, analiza tendencias urbanas, percepción ciudadana y el atractivo que cada destino genera entre visitantes, inversionistas y potenciales residentes.

Síguenos y léenos en Google Discover

El ranking se basa en la métrica Place Power Score, que evalúa habitabilidad, atractivo y prosperidad. La metodología combina datos estadísticos con contenido generado por usuarios en Google, Instagram y TikTok, además de una encuesta internacional aplicada a más de 21.000 personas en 31 países.

¿Cuáles son las ciudades colombianas elegidas como las más atractivas?

Bogotá y Medellín son las dos ciudades colombianas que aparecen en el listado. Bogotá quedó en el puesto 51, reconocida por mejoras en infraestructura urbana, conectividad aérea y una escena cultural en expansión.

Dos ciudades colombianas fueron elegidas como las más atractivas del mundo. (Imagen: Archivo).

Por su parte, Medellín, en el puesto 76, fue destacada por su conocida transformación social, su sistema de transporte y su pujante ecosistema tecnológico, según informó El Tiempo.

La presencia de estas ciudades en el ranking no es anecdótica: muestra la capacidad de posicionamiento internacional que han construido en la última década. Esto impacta al turismo, la inversión extranjera y la percepción sobre oportunidades laborales.

Qué midió el informe de Resonance Consultancy

El estudio evaluó factores como:

Calidad del aire

Acceso a parques

Infraestructura tecnológica

Conectividad aérea

Oferta cultural

Percepción sobre empleo y turismo

En el caso de Bogotá y Medellín, estos indicadores se evidencian en sus proyectos urbanos, la apertura de nuevos vuelos internacionales y la creciente visibilidad de eventos culturales y tecnológicos.

Dos ciudades colombianas fueron elegidas como las más atractivas del mundo. (Imagen: Archivo).

Otras ciudades de América Latina seleccionadas

Además de las dos metrópolis colombianas, el ranking también incluyó a otras ciudades latinoamericanas que lograron posiciones destacadas, como: