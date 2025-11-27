No es Cundinamarca: turistas descubren la ciudad más lujosa, apodada la “Miami de Latinoamérica”

Una ciudad del Caribe colombiano se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más exclusivos de la región, gracias a sus playas de aguas cristalinas, su vibrante vida nocturna y su arquitectura colonial que la distingue del resto. Conocida por combinar lujo, historia y modernidad, esta ciudad ha sido comparada con algunos de los destinos más populares del mundo por su oferta hotelera, gastronómica y cultural.

Durante los últimos años, este destino turístico ha atraído a miles de visitantesnacionales e internacionales que buscan experiencias únicas como cenas gourmet frente a la playa.

Esta ciudad, ubicada a orillas del mar Caribe, no solo deslumbra por su belleza natural, sino también por su infraestructura hotelera, su gastronomía de alto nivel y sus actividades pensadas para todo tipo de viajeros.

Cartagena: playas, lujo y rincones que la convierten en la “Miami de Latinoamérica”

Cartagena, ubicada en la costa del mar Caribe, ha ganado popularidad como un destino que mezcla historia, lujo y modernidad. Su zona hotelera, especialmente Bocagrande, se destaca por su arquitectura contemporánea, torres frente al mar, centros comerciales de alto nivel y playas que recuerdan a las de Miami Beach.

Cartagena, Colombia. (Fuente: shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los sitios turísticos más visitados se encuentran la Ciudad Amurallada, el Castillo de San Felipe de Barajas, el barrio Getsemaní y las islas cercanas como Barú y las Islas del Rosario. Su oferta incluye paseos en yate, hoteles cinco estrellas y bares en terrazas con vista al mar, consolidando su perfil como ciudad cosmopolita y lujosa.

Sabores del Caribe: qué se puede comer en la ciudad más turística de Colombia

Además de su atractivo visual y cultural, Cartagena también seduce con su cocina. La ciudad ofrece una variedad de platos típicos que combinan tradición caribeña con propuestas gourmet. Entre las opciones más destacadas se encuentran el arroz con coco, el pescado frito, los patacones, el ceviche cartagenero y las arepas de huevo.

Restaurantes reconocidos a nivel internacional conviven con cocinas populares, creando una experiencia gastronómica para todos los gustos. La mezcla de sabores locales con técnicas modernas ha convertido a Cartagena en un destino imperdible también para los amantes de la buena comida.

¿Cómo llegar a Cartagena desde Bogotá?

La distancia entre Bogotá y Cartagena por carretera es de aproximadamente 1.050 kilómetros, y el tiempo estimado de viaje en automóvil es de 18 a 19 horas, dependiendo de la ruta elegida y las condiciones del tráfico .

Existen dos rutas principales para realizar este trayecto:

Ruta del Sol : esta opción es más directa y suele tomar alrededor de 18 horas.

: esta opción es más directa y suele tomar alrededor de 18 horas. Ruta por Medellín: aunque es una alternativa viable, puede extender el tiempo de viaje a aproximadamente 22 horas.

Cartagena, Colombia. (Fuente: shutterstock)

¿Cuál es el costo de los peajes para ir a Cartagena?

En cuanto a los costos asociados al viaje en automóvil, se deben considerar los peajes y el combustible:

Peajes : El trayecto incluye alrededor de 12 peajes, con un costo total aproximado de $213.000 COP ida y vuelta

: El trayecto incluye alrededor de 12 peajes, con un costo total aproximado de $213.000 COP ida y vuelta Combustible: El gasto en gasolina para un vehículo promedio se estima entre $404.000 y $461.000 COP para el viaje de ida y vuelta, dependiendo del consumo del vehículo y el uso del aire acondicionado .

Es importante tener en cuenta estos factores al planificar el viaje por carretera desde Bogotá a Cartagena. Los precios pueden estar desfasados, inflación mediante.