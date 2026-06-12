Con un precio menor a $25.000, se posiciona como una de las opciones más atractivas para equipar la cocina con calidad y buen diseño.

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La promoción ya se encuentra disponible tanto en las sucursales de la tienda como en su tienda online, destacando por ofrecer un artículo de estética refinada y materiales duraderos a un precio excepcionalmente accesible.

Tienda D1 ha llamado nuevamente la atención de sus consumidores con un lanzamiento que se perfila como uno de los más solicitados del mes. Se trata de un producto importado que combina calidad, diseño y funcionalidad, perfecto para aquellos que desean modernizar sus utensilios de cocina sin incurrir en gastos excesivos.

Su presentación incluye varios accesorios adicionales que lo convierten en una opción sumamente práctico para el uso cotidiano.

D1 lanzó un set de coladores viral: precio y detalles

La cadena D1 ha sorprendido a sus consumidores con un reciente lanzamiento que ha adquirido popularidad notable en las redes sociales. En esta ocasión, la tienda presenta un set de coladores de acero inoxidable de la reconocida marca Cocuk, un producto importado que amalgama un diseño elegante, durabilidad y alta funcionalidad, a un costo inferior a $25.000.

El set consta de tres coladores de diversas dimensiones, perfectos para aquellos que disfrutan de la cocina y requieren utensilios de calidad a precios accesibles. Su diseño contemporáneo y su composición en acero inoxidable lo clasifican como un artículo de cocina con apariencia premium, pero que mantiene el distintivo de economía y practicidad que distingue a Tienda D1.

D1 ofrece un producto de importación de lujo por menos de $25.000: ideal para la cocina y con accesorios incluidos.

Promoción en Tienda D1: características y precio del producto

El set de coladores Cocuk se caracteriza por su durabilidad, funcionalidad y ergonomía. Está elaborado con un 75% de acero inoxidable y un 25% de polipropileno (PP), una mezcla que garantiza longevidad y confort en su utilización.

Su diseño versátil permite adaptarse a diversas necesidades en la cocina, haciendo de este producto una herramienta valiosa para los usuarios.

D1 ofrece un producto de importación de lujo por menos de $25.000: ideal para la cocina y con accesorios incluidos. Tiendas D1

El pack incluye tres piezas esenciales