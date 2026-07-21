El producto destaca por su precio y por incluir varios accesorios para cocinar al mismo tiempo.

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Las novedades para el hogar continúan llegando a Tiendas D1. En esta ocasión, la cadena de descuento incorporó a su catálogo la parrilla Raclette Cocuk de 6 puestos, un electrodoméstico diseñado para preparar carnes, verduras y otros alimentos de forma simultánea, con un valor de $99.900, ubicándose entre las opciones más económicas de esta categoría en Colombia.

Además de su precio competitivo, el producto incluye varios accesorios que permiten que varias personas cocinen al mismo tiempo, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan equipar su cocina sin realizar una inversión elevada.

¿Cuál es la parrilla Raclette de 6 puestos que vende Tiendas D1 por menos de $100.000?

La nueva incorporación al portafolio corresponde a la Parrilla Raclette 6 puestos Cocuk X1U, identificada con el PLU 12007629, disponible por $99.900 por unidad.

Se trata de un electrodoméstico compacto pensado para reuniones en casa, ya que permite cocinar diferentes alimentos sobre una placa superior mientras cada persona utiliza su propia sartén individual para preparar acompañamientos como queso, vegetales, huevos o cualquier otra receta.

Entre sus principales características se encuentran:

Precio: $99.900.

Marca: Cocuk.

Modelo: Parrilla Raclette 6 puestos X1U.

Incluye seis sartenes pequeñas.

Viene con dos espátulas plásticas.

Cuenta con control de temperatura mediante perilla frontal.

Superficie superior tipo parrilla para cocinar distintos alimentos.

Tiendas D1 suma a su catálogo una parrilla de 6 sartenes y se consigue por menos de $100.000.

¿Qué incluye la parrilla Raclette de Tiendas D1?

Uno de los aspectos que más llama la atención de este electrodoméstico es que viene listo para usarse desde el primer momento, gracias a los accesorios incluidos en la caja.

El paquete incorpora:

Seis sartenes individuales.

Dos espátulas plásticas.

Parrilla superior antiadherente.

Selector de temperatura.

Gracias a este diseño, varias personas pueden cocinar al mismo tiempo sin necesidad de utilizar diferentes ollas o sartenes sobre la estufa.