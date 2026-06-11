Colombia impedirá el ingreso y la salida del país a quienes no tengan actualizado el pasaporte. (Foto: IA).

Viajar al exterior desde Colombia está sujeto a una condición fundamental, que, en la práctica, determina todo el proceso: poseer un pasaporte vigente. Sin este documento en condiciones adecuadas, emprender el viaje es inviable. No se trata de una sanción ni de una medida reciente, sino de un requerimiento operativo aplicable en cada control migratorio.

En la actualidad, en los aeropuertos del país, la verificación se realiza en dos etapas. En primer lugar, las aerolíneas efectúan un examen para confirmar que el pasajero cumpla con la documentación requerida por el destino final. Posteriormente, en el control de Migración Colombia, se lleva a cabo la validación de la autenticidad, vigencia y estado del pasaporte.

Si se presenta algún inconveniente en cualquiera de estas dos etapas, el resultado es inequívoco: el viajero no tendrá la posibilidad de salir del país.

Sin pasaporte vigente no podrá salir de Colombia: qué hacer

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito responde tanto a normas internas como a acuerdos internacionales que regulan el tránsito de personas entre países.

Este punto es clave porque genera una situación habitual. Muchos viajeros creen que pueden salir del país mientras el pasaporte no esté vencido, pero ignoran que el destino puede exigir un margen adicional. En esos casos, la consecuencia es directa: el embarque se rechaza antes incluso de llegar al control migratorio.

En términos concretos, si el pasaporte está vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones de lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. A esto se suma una exigencia frecuente en destinos internacionales: que el documento tenga una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento del ingreso.

Viajar al exterior desde Colombia: requisito imprescindible del pasaporte vigente. (Foto: Archivo EC).

El momento clave: dónde pueden frenar tu viaje

El primer filtro se presenta durante el check-in. Las aerolíneas realizan una revisión para asegurar que el pasajero cumpla con todos los requisitos del país al que se dirige, asegurándose especialmente del estado del pasaporte. En caso de que el documento no sea válido o carezca de la vigencia adecuada, la compañía puede denegar el embarque a fin de prevenir sanciones a nivel internacional.

Si el viajero logra superar el primer filtro, el siguiente control corresponde a Migración Colombia. En esta instancia, se efectúa una revisión oficial de la documentación. Cualquier irregularidad podría conllevar a la imposibilidad de autorizar la salida del país, aun cuando el pasaje haya sido emitido y el equipaje despachado.

Este doble control es, en la práctica, el que determina el éxito del viaje. No existe margen de interpretación ni excepciones operativas: si el documento no se ajusta a lo requerido, el proceso queda paralizado.

Evita el error de viaje que deja a miles sin viajar

Muchos países, incluidos destinos habituales para colombianos como los de la Unión Europea, exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida prevista. No cumplir con ese requisito implica quedar fuera del viaje, aunque el documento siga siendo válido en Colombia.

A este escenario se suma otro factor: la postergación del trámite de renovación. En contextos de alta demanda, conseguir turno puede demorar varios días o semanas, lo que deja a muchos viajeros sin tiempo para regularizar su situación antes del viaje.

El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Este es el error más frecuente entre los viajeros internacionales.

La conclusión no está en una norma que prohíba viajar, sino en cómo funciona el sistema. No renovar el pasaporte no genera una sanción directa, pero sí tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.