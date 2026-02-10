Tiendas D1, la cadena de tiendas de descuento tipo “hard discount” más popular de Colombia, continúa ampliando su oferta de productos con una nueva jarra multiusos pensada para facilitar la preparación de comidas y bebidas. Este producto es ideal para mezclar y servir líquidos fríos o calientes, y se destaca por ofrecer un precio competitivo y accesible dentro del mercado colombiano, a menos de $35.000 COP. La jarra con mezclador Red Flag, disponible en Tiendas D1 por $34.990, es un producto diseñado para facilitar la preparación y el servicio de bebidas, tanto frías como calientes. Fabricada en vidrio resistente, combina funcionalidad y elegancia, adaptándose fácilmente a cualquier cocina o mesa. Su principal característica es el mezclador integrador, un accesorio que permite integrar los ingredientes de forma rápida y uniforme sin necesidad de utensilios adicionales. Ideal para jugos, aguas saborizadas, cocteles, té helado, entre otros. El diseño ergonómico del mango y la tapa garantiza un manejo cómodo y seguro, mientras que el cuerpo transparente permite controlar fácilmente el contenido. Además, al ser de vidrio, mantiene mejor la temperatura de las bebidas y no absorbe olores ni sabores. Para localizar la Tienda D1 más cercana, se pueden considerar las siguientes alternativas: