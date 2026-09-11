El Sisbén continuará funcionando durante el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos.

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) amplió el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que está previsto para reemplazar al Sisbén como herramienta principal para identificar a los hogares que pueden acceder a subsidios y programas sociales en Colombia.

El nuevo cronograma establece que la transición podrá extenderse hasta el 31 de julio de 2027, por lo que el Sisbén continuará siendo utilizado durante este periodo mientras el Gobierno realiza ajustes técnicos y operativos al nuevo mecanismo.

El Sisbén continuará vigente hasta el 31 de julio de 2027

Según explicó El Colombiano, la ampliación del periodo de transición significa que el Sisbén no dejará de utilizarse de manera inmediata. El sistema continuará sirviendo como herramienta de focalización mientras avanza la implementación del RUI.

Durante este periodo, ambos mecanismos podrán coexistir para completar el proceso de transición de los hogares que actualmente cuentan con información o clasificación basada en el Sisbén.

El nuevo cronograma permite financiar el proceso de transición de la focalización de beneficiarios y potenciales beneficiarios hasta el 31 de julio de 2027.

Con esta decisión, el Gobierno busca contar con un periodo adicional para corregir las dificultades detectadas antes de que el RUI asuma completamente las funciones que actualmente cumple el Sisbén.

El Sisbén continuará funcionando durante el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos. IA - creada por El Cronista Colombia

Más de 112.000 reclamaciones llevaron a revisar la implementación del RUI

Uno de los factores que influyó en la ampliación del plazo fue el fuerte aumento de las reclamaciones relacionadas con la nueva clasificación socioeconómica.

Durante agosto de 2026 se registraron más de 112.000 peticiones de inconformidad, una cifra muy superior a los registros de años anteriores. En todo 2025, el Sisbén había recibido 11.213 solicitudes, mientras que en 2024 fueron 42.407.

Hasta julio de 2026 se habían contabilizado 11.756 peticiones, por lo que el volumen registrado únicamente durante agosto evidenció las dificultades que generó la implementación del nuevo modelo.

Este comportamiento hizo necesario profundizar la revisión de los mecanismos utilizados para estimar los ingresos y determinar la clasificación socioeconómica de los hogares.

El terremoto de agosto afectó la transición hacia el RUI

El terremoto ocurrido el 10 de agosto también fue considerado dentro de las razones para ampliar el periodo de transición. Para el 28 de agosto se habían reportado afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios.

En algunas de las zonas afectadas, las oficinas encargadas del Sisbén sufrieron daños o quedaron fuera de funcionamiento, lo que dificultó la continuidad de los procesos relacionados con la focalización.

A esto se sumaron problemas de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6, situación que complicó la realización de trámites y la implementación del nuevo sistema en determinadas localidades.

Por estos motivos, el Gobierno decidió extender el periodo de transición para mantener la continuidad de los procesos de focalización mientras se recuperan las capacidades institucionales y tecnológicas de los municipios afectados.

El DNP ajustará los algoritmos antes de completar el cambio al RUI

El Gobierno también identificó desafíos técnicos en el funcionamiento del Registro Universal de Ingresos. El DNP reconoce que necesita más tiempo para fortalecer, validar, optimizar y calibrar los algoritmos y modelos utilizados para estimar los ingresos de los hogares.

La finalidad es reducir el riesgo de que una clasificación incorrecta termine incluyendo o excluyendo injustificadamente a una persona o familia de un programa social.

El RUI busca modificar la manera en que se identifica la situación económica de los hogares. A diferencia del modelo tradicional del Sisbén, el nuevo mecanismo pretende aprovechar información disponible en distintas bases de datos para realizar una estimación más dinámica de los ingresos.

El año adicional de transición permitirá al Gobierno trabajar sobre estas dificultades y fortalecer los mecanismos de reclamación, con el objetivo de que las inconsistencias puedan ser detectadas y corregidas antes de completar la sustitución del Sisbén.