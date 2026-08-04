El Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzó a operar como el nuevo sistema de focalización de subsidios en Colombia. (Fuente: Montaje EC)

El sistema de focalización de subsidios en Colombia inició una nueva etapa con la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que reemplaza al tradicional Sisbén para identificar a los hogares que podrán acceder a las ayudas del Estado.

La implementación del nuevo modelo impactará a más de 34 millones de personas registradas en el Sisbén, ya que la clasificación de los hogares se actualizará con información proveniente de diferentes entidades públicas y financieras. El objetivo es que los subsidios lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos.

Aunque el Sisbén deja de ser el principal instrumento de focalización, el Gobierno aclaró que la información recopilada durante los últimos años seguirá siendo utilizada durante el proceso de transición, el cual se extenderá hasta finales de octubre para evitar afectaciones a los beneficiarios actuales.

¿Qué es el RUI y por qué reemplaza al Sisbén en Colombia?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzó a operar oficialmente como el nuevo mecanismo para definir qué hogares podrán acceder a subsidios, programas sociales y demás beneficios otorgados por el Estado. Su creación responde a la necesidad de contar con un sistema más actualizado que permita evaluar la situación económica real de cada ciudadano.

A diferencia del antiguo modelo, el RUI integra la información del Sisbén con bases de datos oficiales de distintas entidades estatales. Gracias a ese cruce de información, el Gobierno podrá identificar con mayor precisión el nivel de ingresos de los hogares y reducir los errores en la asignación de ayudas económicas.

El Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzó a operar como el nuevo sistema de focalización de subsidios en Colombia. Shutterstock

¿Cómo cambiará la entrega de subsidios con el nuevo RUI?

Con la entrada en funcionamiento del RUI, la clasificación de los ciudadanos podrá modificarse automáticamente conforme cambie su situación económica. Esto significa que el puntaje podrá aumentar, disminuir o mantenerse, dependiendo de la información registrada por entidades como la DIAN, los fondos de pensiones, la PILA, el sistema financiero y otras bases oficiales.

El propósito de este nuevo modelo es fortalecer la focalización de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y otras ayudas sociales. De esta manera, el Estado busca evitar que personas que no cumplen las condiciones continúen recibiendo subsidios, al tiempo que facilita la identificación de hogares que realmente necesitan apoyo económico.

Cómo consultar el nuevo puntaje del RUI desde el 1 de agosto

Desde la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos, los ciudadanos pueden verificar su nueva clasificación mediante la Ventanilla Social habilitada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Allí solo deberán ingresar el tipo y número de documento para consultar su información.

Además del nuevo puntaje, la plataforma permite revisar datos relacionados con la composición del hogar, el régimen de salud, el lugar de residencia y los subsidios que actualmente recibe cada persona. Quienes creen una cuenta en la Ventanilla Social también tendrán acceso a información más detallada para verificar que sus datos estén actualizados.

¿Qué pasará con quienes ya estaban registrados en el Sisbén?

El Gobierno estableció un periodo de transición para proteger a los hogares que ya estaban clasificados mediante el Sisbén. Las personas que figuraban en la base de datos hasta el 31 de julio de 2026 continuarán siendo tenidas en cuenta mientras se completa la migración hacia el nuevo sistema.

Esta etapa de implementación se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese plazo, las entidades encargadas de administrar programas sociales deberán publicar sus propios cronogramas de transición y los nuevos criterios de focalización basados en el RUI, además de ofrecer canales para que los ciudadanos consulten, actualicen o corrijan su información cuando sea necesario.