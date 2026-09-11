Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 606 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 8.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.80%.

En las últimas 3 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró un sesgo bajista: predominaron los descensos, hubo pocos repuntes, una breve estabilidad a mitad de periodo y cerró con tres caídas consecutivas.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: