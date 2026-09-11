Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.087,51 pesos colombianos.

El Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana retrocedió -1.35% y en el último año acumuló -16.45%, reflejando una tendencia descendente.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 5 sesiones.

Cuatro caídas consecutivas, un breve repunte a mitad de período y cinco descensos finales indican una tendencia claramente bajista del Dólar en los últimos diez días.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras varios días de incrementos. Esto sugiere que la demanda de la moneda está en ascenso, posiblemente impulsada por factores económicos favorables.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 11 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 308751.00 pesos colombianos, 200 dólares cuestan 617502.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1543755.00 pesos colombianos.