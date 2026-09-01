La decisión está relacionada con la transición al Registro Universal de Ingresos (RUI).

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Prosperidad Social confirmó que el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA fue reprogramado para septiembre de 2026, luego de que la entidad adelantara una revisión técnica de la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI). Por ahora, la entidad no ha establecido una fecha exacta para iniciar los desembolsos, por lo que los hogares beneficiarios deberán esperar el anuncio oficial del nuevo cronograma.

La modificación afecta a miles de hogares que tenían previsto recibir estas transferencias durante agosto. Prosperidad Social explicó que la decisión busca evitar que la implementación del nuevo instrumento genere interrupciones en los recursos destinados a las familias que actualmente hacen parte de los programas.

¿Cuándo pagan el cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA se pagará en septiembre de 2026, pero todavía no existe una fecha oficial de inicio para los desembolsos.

Prosperidad Social había contemplado comenzar esta jornada durante agosto. Sin embargo, la entidad decidió aplazarla mientras revisa, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los efectos técnicos y operativos asociados con la entrada en funcionamiento del RUI.

Por revisión del RUI, los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA cambiaron de fecha: cuándo son los desembolsos. ChatGPT

¿Por qué cambiaron la fecha de pago de Renta Ciudadana?

El cambio en el calendario está relacionado con la revisión de la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI).

Según explicó Prosperidad Social, la aplicación del nuevo instrumento podría modificar la identificación de los hogares que cumplen las condiciones para acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias. La entidad señaló que, bajo las condiciones inicialmente previstas, cerca del 49 % de los hogares que actualmente reciben Renta Ciudadana podrían verse afectados.

Ante este escenario, se inició una revisión técnica para determinar cómo debe realizarse la transición y evitar que los cambios provoquen una suspensión de las ayudas económicas sin que antes se hayan realizado los ajustes correspondientes.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos o RUI?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es el instrumento que busca incorporar información sobre los ingresos de las personas y hogares para mejorar la focalización de los programas sociales.

En términos prácticos, la información del RUI puede utilizarse para establecer qué hogares cumplen las condiciones necesarias para recibir o continuar recibiendo determinadas transferencias monetarias.

Por eso, su implementación tiene una incidencia directa sobre programas como Renta Ciudadana, ya que los criterios de focalización y permanencia deben estar correctamente definidos antes de aplicar los cambios a los beneficiarios.

¿Qué pasará con los hogares que reciben Devolución del IVA?

Los hogares vinculados a Compensación del IVA, también conocida como Devolución del IVA, están incluidos en la reprogramación del cuarto ciclo anunciada por Prosperidad Social.

La entidad indicó que tanto Renta Ciudadana como Compensación del IVA tendrán su cuarto ciclo programado para septiembre . Sin embargo, la fecha concreta de entrega todavía debe ser comunicada oficialmente.

Esto significa que los beneficiarios deberán estar atentos a los canales institucionales antes de desplazarse a reclamar el dinero o realizar cualquier trámite relacionado con el pago.

¿Los beneficiarios de Renta Ciudadana deben hacer algún trámite por el cambio?

No. Prosperidad Social indicó que los hogares no deben volver a inscribirse ni pagar dinero para conservar el beneficio debido a la reprogramación.

Tampoco deben acudir a intermediarios para intentar adelantar el desembolso. La entidad recordó que los trámites relacionados con sus programas son gratuitos.

La recomendación para los beneficiarios es consultar únicamente la información publicada por Prosperidad Social y esperar la comunicación del nuevo cronograma antes de tomar cualquier decisión.