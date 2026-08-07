El Gobierno de Colombia comenzó la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo sistema incorpora una metodología más precisa para identificar a los beneficiarios de subsidios. (Fuente: Representación creada con IA)

La transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) ya comenzó en Colombia y millones de ciudadanos podrán consultar su nueva clasificación a través de la Ventanilla Social habilitada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este cambio forma parte de una estrategia para actualizar la forma en que el Estado identifica a los hogares que pueden acceder a programas sociales.

Aunque la clasificación continuará utilizando los grupos A, B, C y D, el nuevo modelo incorpora información proveniente de distintas bases de datos oficiales para reflejar con mayor precisión la situación económica de cada hogar. De esta manera, algunas personas podrían cambiar de grupo respecto a su clasificación anterior.

La actualización tiene impacto directo en la asignación de subsidios y ayudas estatales, por lo que las autoridades recomiendan revisar la nueva clasificación y verificar si hubo modificaciones en la información registrada.

Qué significan los grupos A, B, C y D del nuevo RUI

El Registro Universal de Ingresos conserva la estructura de clasificación que ya utilizaba el Sisbén IV. Cada grupo representa el nivel de vulnerabilidad económica de los hogares y permite al Estado establecer cuáles cumplen las condiciones para acceder a programas sociales y subsidios.

El grupo A corresponde a hogares en condición de pobreza extrema y con muy baja capacidad para generar ingresos. El grupo B reúne a familias que viven en situación de pobreza, pero con mejores condiciones económicas que el grupo anterior. El grupo C identifica a la población vulnerable, es decir, personas con riesgo de caer en pobreza, mientras que el grupo D agrupa a quienes no son considerados pobres ni vulnerables según la metodología oficial.

El Gobierno de Colombia comenzó la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo sistema incorpora una metodología más precisa para identificar a los beneficiarios de subsidios. (Fuente: Shutterstock)

Cómo se clasifican los hogares dentro de cada grupo del RUI

Además de las letras, el sistema utiliza una serie de subgrupos que permiten establecer con mayor precisión las condiciones socioeconómicas de cada hogar. Esta segmentación reemplaza definitivamente el antiguo modelo basado en puntajes numéricos y facilita una focalización más detallada de los programas estatales.

La clasificación queda organizada de la siguiente manera: el grupo A incluye los niveles A1 a A5; el grupo B, los subgrupos B1 a B7; el grupo C, desde C1 hasta C17; y el grupo D, desde D1 hasta D21. Cuanto más bajo sea el subgrupo dentro de cada categoría, mayor será el nivel de vulnerabilidad económica identificado por el sistema.

Por qué el nuevo RUI puede cambiar la clasificación de los ciudadanos

Una de las principales diferencias del Registro Universal de Ingresos es que ya no dependerá únicamente de las encuestas realizadas a los hogares. El nuevo modelo incorpora información obtenida mediante cruces automáticos con distintas entidades del Estado para construir un panorama más actualizado de la capacidad económica de cada persona.

Entre las bases de datos que podrán utilizarse se encuentran registros tributarios, información del sistema pensional y otros datos oficiales relacionados con ingresos y patrimonio. Con este mecanismo, el Gobierno busca disminuir errores en la identificación de beneficiarios y lograr que programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos establecidos.

Cómo consultar la nueva clasificación del RUI

Los ciudadanos pueden revisar su nueva clasificación ingresando a la Ventanilla Social habilitada por el Departamento Nacional de Planeación. Desde allí también es posible descargar el certificado correspondiente, documento que podrá ser solicitado para diferentes trámites relacionados con programas sociales.

Las autoridades recomiendan verificar periódicamente la información registrada, especialmente durante esta etapa de transición entre el Sisbén y el RUI, ya que la actualización de datos puede influir en el acceso a subsidios y otros beneficios otorgados por el Gobierno Nacional.