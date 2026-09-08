El Gobierno recorrerá casa por casa con personal administrativo y abogados para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

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El Gobierno de Colombia ha confirmado nuevas estrategias de supervisión para verificar a los beneficiarios de pensiones y programas de asistencia social. Estas medidas incluyen visitas domiciliarias con el fin de certificar la existencia y las condiciones de aquellos que reciben estos beneficios, buscando prevenir pagos irregulares que puedan derivarse de decesos o errores administrativos.

Esta iniciativa se inserta dentro de un proceso de fortalecimiento de los controles aplicados a los programas gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otras entidades pensionales del Estado, dentro del contexto de la expansión del sistema de protección social.

La medida se enmarca en un esfuerzo del Estado para mejorar la transparencia y la eficacia en la distribución de recursos públicos, asegurando que las transferencias monetarias sean dirigidas exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

En años recientes, han surgido fallas en las bases de datos y registros que han ocasionado pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o a individuos que no satisfacen los criterios establecidos, lo cual ha generado desconfianza en diversos sectores de la ciudadanía y ha incrementado la demanda por un mayor control.

Las visitas domiciliarias son parte de la estrategia de verificación.

El objetivo es reducir pagos irregulares.

Se busca garantizar la transparencia en la entrega de recursos.

Operativo casa por casa: cómo funciona y requisitos

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

¿Qué pensiones y ayudas sociales revisa el Gobierno?

La verificación de estos pagos busca evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, los cuales han constituido una preocupación continua en el diseño de políticas públicas.

El operativo abarca, entre otros, a:

régimen de pensiones administrado por y otros regímenes especiales. Beneficiarios del Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Qué hacer si te detectan un pago indebido?

Además, se efectúan auditorías internas y externas con el objetivo de examinar los casos más delicados, así como la posible necesidad de exigir devoluciones en aquellos casos de fraude verificado. Esta acción tiene como finalidad fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto donde existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

Cuando los equipos de verificación detecten pagos que no debieron llevarse a cabo —como en el caso de personas fallecidas o aquellas que no reúnen los requisitos— las entidades responsables procederán a suspender el beneficio hasta que se aclare la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

¿Qué herramientas utiliza el Gobierno para prevenir errores administrativos?

Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.

Además del operativo de campo, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que incluye la interoperabilidad entre: