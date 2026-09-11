Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.583,53 pesos colombianos.

La cotización del Euro muestra un retroceso: en la última semana la variación fue de -1.46% y en el último año de -17.83%.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 33.05%, indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 22.06%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y bajadas, con un breve repunte a mitad del periodo y una racha bajista hacia el final, cerrando sin tendencia clara y con ligera mejora en la última jornada.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 11 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3583.53 pesos colombianos, pagarán 358353.00 pesos colombianos; por 200 euros deberán pagar 716706.00 pesos colombianos y por 500 euros, 1791765.00 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: