Detrás de un detalle aparentemente menor se esconde una maniobra que los ladrones usan para robar en cuestión de segundos. (Fuente: Representación creada con IA)

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Detectar una botella de plástico atrapada junto a una rueda del coche en Colombia puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad es una señal de alerta.

Se trata de una maniobra que utilizan algunos delincuentes para robar en cuestión de segundos, sobre todo en aparcamientos de supermercados, centros comerciales o lugares con mucho movimiento.

El método es tan simple como efectivo, y por eso conviene conocerlo. Saber qué significa esa botella y cómo reaccionar puede marcar la diferencia entre un simple susto y ser víctima de un robo.

Qué significa encontrar una botella de plástico en la rueda del auto en Argentina y cómo se debe actuar en cada caso. Gemini.

En qué consiste el truco de la botella en la rueda

Los ladrones colocan una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante. Así, el conductor, que suele entrar por la puerta del lado opuesto, no la ve al subir al vehículo.

Cuando el coche arranca y empieza a moverse, la rueda aplasta la botella y genera un ruido fuerte, similar al de una avería mecánica o un neumático pinchado. La reacción instintiva es frenar y bajar a revisar qué ha pasado, y ese momento de distracción es justo el que buscan los delincuentes.

Si el conductor deja el motor encendido o las puertas sin cerrar, un cómplice puede aprovechar para llevarse el coche o robar objetos de valor que hayan quedado a la vista, como bolsos, móviles o carteras.

Las medidas de precaución que deben tomarse para evitar robos.

Por qué suelen colocar la botella en la rueda trasera del acompañante

La rueda trasera del lado del acompañante puede pasar más desapercibida para quien conduce. Al acercarse al vehículo por la puerta del conductor, es habitual subir sin revisar previamente el lateral opuesto, por lo que un objeto ubicado cerca del neumático podría no detectarse.

Cuando el auto comienza a desplazarse, la botella puede generar un ruido al entrar en contacto con la rueda. El sonido inesperado podría llevar al conductor a detenerse y bajar rápidamente para comprobar qué sucedió.

Qué hacer si encuentras una botella junto a la rueda del auto

Antes de ingresar al vehículo, especialmente si permaneció estacionado en una zona poco transitada, es recomendable observar rápidamente sus alrededores y verificar que no haya objetos fuera de lugar.

Si durante la marcha aparece un ruido inesperado, lo aconsejable es buscar un lugar seguro para detenerse. Antes de bajar, conviene apagar el vehículo, llevar las llaves y dejar las puertas cerradas, evitando que el automóvil quede desprotegido.

También es recomendable mantener bolsos, celulares y otros elementos de valor fuera de la vista para reducir oportunidades de robo.

Qué otras maniobras pueden utilizar para distraer a los conductores

Los intentos de distracción pueden adoptar distintas formas y generalmente buscan desviar la atención del propietario durante algunos segundos.

Entre las situaciones sobre las que conviene estar alerta aparecen los avisos de una supuesta falla en el vehículo, pequeños golpes o incidentes mientras el auto está detenido y pedidos de ayuda inesperados. Ante cualquiera de estos escenarios, lo importante es evitar actuar impulsivamente y priorizar la seguridad antes de abandonar el vehículo.