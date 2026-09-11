Rociar vinagre en las llantas del auto: para qué sirve y por qué hay que hacerlo de una forma determinada (Representación creada con IA)

El vinagre aparece en varios trucos caseros para evitar que los perros se acerquen a las llantas de un auto. La idea se relaciona con el olor ácido y penetrante del producto, que puede resultar desagradable para algunos animales.

La práctica suele utilizarse cuando los perros orinan las llantas o regresan al mismo lugar después de haber dejado allí su olor. Sin embargo, el efecto no está garantizado. La respuesta depende del animal, de la intensidad del olor y de las condiciones del espacio.

Para qué sirve rociar vinagre cerca de las ruedas

El objetivo principal es crear una barrera olfativa temporal alrededor del vehículo. El olor del vinagre puede hacer que algunos perros pierdan interés en acercarse a la llanta o en usarla como lugar para marcar territorio.

Los perros suelen regresar a los sitios donde detectan rastros de orina. Las ruedas, además, están a una altura adecuada para que muchos animales las huelan y dejen allí su propia marca. Por eso, eliminar los olores previos y reducir las señales que los atraen puede ayudar a disminuir el problema.

El vinagre blanco diluido con agua también se utiliza para limpiar algunas superficies y reducir olores. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales señala que una mezcla de vinagre y agua no suele representar un problema para las mascotas cuando se usa diluida, se enjuaga y se deja secar.

Aun así, no existe una garantía de que el producto mantenga alejados a todos los perros. Los repelentes basados en olores pueden perder efecto cuando el animal se acostumbra o cuando la lluvia y el viento reducen la intensidad del aroma.

¿Cómo aplicar vinagre en las ruedas del auto?

La recomendación más prudente es rociar una pequeña cantidad en el suelo o en la superficie cercana a las llantas, sin empapar directamente el neumático. El producto debe utilizarse como un recurso puntual y no como parte de la limpieza habitual del vehículo.

También conviene evitar que el líquido llegue a los discos de freno, las pastillas, las válvulas, las piezas metálicas o las zonas internas de la rueda. La aplicación debe hacerse con el auto detenido, en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor.

Si el vinagre entra en contacto con el neumático, se debe retirar con agua y secar la superficie. Los fabricantes recomiendan mantener las ruedas limpias y enjuagarlas después de la exposición a sustancias químicas. Para el mantenimiento regular, es preferible utilizar agua, jabón suave o productos específicos para neumáticos.

No se debe mezclar vinagre con cloro, blanqueadores, amoníaco ni otros productos de limpieza. Estas combinaciones pueden liberar gases irritantes o peligrosos. Tampoco es conveniente aplicar vinagre concentrado de manera repetida, porque el contacto prolongado con sustancias ácidas puede afectar algunos materiales de caucho o acabados de las ruedas.

El vinagre aparece en varios trucos caseros para evitar que los perros se acerquen a las llantas de un auto. Shutterstock

¿Por qué los perros se acercan a las llantas?

Las ruedas pueden concentrar olores de la calle, restos de alimentos, aceite, tierra y caucho caliente. Para los perros, que dependen en gran medida del olfato para interpretar su entorno, esa combinación puede ser suficiente para despertar interés.

La orina también cumple una función de comunicación entre animales. A través del olor, los perros pueden identificar que otro animal pasó por el lugar. Cuando una llanta ya fue marcada, es posible que otros perros se acerquen para olfatearla y dejar una nueva señal.

Por ese motivo, limpiar primero la rueda puede ser tan importante como intentar disuadir al animal. El vinagre puede ayudar a reducir el olor residual en algunas superficies, pero no reemplaza una limpieza adecuada. En zonas pintadas, cromadas o delicadas, es necesario comprobar antes que la mezcla no altere el acabado.

El uso del vinagre tampoco debe convertirse en una forma de molestar o poner en riesgo a los animales. No se deben agregar ají, pimienta, productos tóxicos, aceites esenciales ni sustancias irritantes. La exposición directa puede afectar los ojos, la nariz, la piel o el sistema respiratorio de un perro.