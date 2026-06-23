Bogotá comenzará a implementar el Registro Universal de Ingresos como nueva herramienta para focalizar subsidios y ayudas sociales.

La forma en que el Estado identifica a los hogares que reciben subsidios y programas sociales está a punto de cambiar. A partir del 1 de julio, Bogotá iniciará la adopción del Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que busca modernizar la clasificación socioeconómica de la población.

Durante un debate realizado en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, se analizaron los alcances de este nuevo sistema y su impacto en la asignación de recursos públicos, según información oficial presentada por el DNP y autoridades distritales.

Qué es el Registro Universal de Ingresos y cómo funciona

El RUI es una base administrativa diseñada para consolidar información económica de los ciudadanos y servir como herramienta para focalizar el gasto social. Su principal objetivo es ofrecer una fotografía más precisa de las condiciones económicas de las personas que podrían acceder a subsidios y programas estatales.

A diferencia del Sisbén, que históricamente se apoyó en encuestas realizadas en los hogares y en datos reportados por los propios ciudadanos, el nuevo modelo se basa principalmente en registros oficiales que ya posee el Estado.

Para ello, utiliza información proveniente de múltiples entidades públicas y complementa los datos con mecanismos de autodeclaración cuando es necesario.

Cuál es la principal diferencia frente al Sisbén

El cambio más importante radica en la forma de medir la situación socioeconómica. Mientras el Sisbén evaluaba condiciones de vida mediante visitas y encuestas, el RUI se enfoca en estimar los ingresos de cada persona a partir de información administrativa existente.

Según el DNP, este sistema utiliza datos integrados del Registro Social de Hogares y de decenas de bases nacionales y territoriales. Esto permite actualizar la información de manera más dinámica y reducir posibles errores en la identificación de beneficiarios.

Bogotá comenzará a implementar el Registro Universal de Ingresos como nueva herramienta para focalizar subsidios y ayudas sociales.

Las autoridades consideran que esta metodología puede mejorar la precisión de los programas sociales y evitar que personas que necesitan ayudas queden por fuera de los beneficios.

Cómo se implementará el nuevo sistema en Bogotá

Durante el debate en el Concejo, la Secretaría Distrital de Planeación explicó que el Registro Universal de Ingresos se alimentará de información suministrada por 47 entidades públicas.

Entre ellas figuran organismos como la DIAN, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Educación. Gracias a esta integración, el sistema contará con una visión más amplia de la situación económica de cada ciudadano.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el RUI no decidirá automáticamente quién entra o sale de un programa social. Esa facultad continuará en manos de las entidades encargadas de administrar cada subsidio o transferencia.

Qué pasará con los beneficiarios de los programas sociales

La transición hacia el nuevo modelo será gradual. Para evitar afectaciones inmediatas en la entrega de ayudas, Bogotá tendrá un período de implementación de dos años durante el cual se realizarán análisis, ajustes y evaluaciones del impacto del sistema.

Las autoridades también explicaron que algunos programas distritales no dependen directamente de la clasificación del Sisbén, por lo que no registrarían cambios inmediatos durante esta etapa de transición.

El objetivo es que la adopción del nuevo mecanismo se realice de forma progresiva y sin generar interrupciones en la atención de la población vulnerable.

Las cifras que anticipan cambios en la clasificación de hogares

Durante la discusión en el cabildo distrital se presentaron estimaciones preliminares sobre el posible impacto del nuevo esquema de medición.

Según los datos expuestos, más de 615.000 personas podrían mejorar su clasificación socioeconómica frente a la que actualmente tienen en el Sisbén. Por otro lado, cerca de 957.000 ciudadanos registrarían una clasificación inferior respecto a su situación actual.

Estas proyecciones serán analizadas durante el período de transición para determinar los efectos reales del nuevo sistema y garantizar que la focalización de los recursos públicos continúe llegando a quienes más lo necesitan.