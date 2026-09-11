México veta el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no concluyeron este trámite en su pasaporte.

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Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han enfatizado la relevancia de mantener el pasaporte actualizado, así como los datos biométricos vinculados al mismo. Se ha señalado que tanto los ciudadanos mexicanos como los extranjeros que residen en el país y no hayan renovado su documentación podrían enfrentar limitaciones para ingresar o salir del territorio mexicano.

Esta disposición persigue fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero esté completamente respaldada por los sistemas digitales contemporáneos. No se limita únicamente a la fecha de vencimiento, sino que también involucra la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico, que ha sido adoptado como el estándar oficial.

¿Quiénes podrían ser retenidos y por qué?

La restricción no es de carácter general, sin embargo, afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según los lineamientos más recientes, los viajeros que se verán impedidos para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o que carezcan de hojas.

o que carezcan de hojas. No hayan llevado a cabo la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

(biométricos) en las oficinas de la SRE. Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Es esencial comprender que las aerolíneas ahora cuentan con la instrucción de negar el abordaje a aquellos que no cumplan con estos criterios de seguridad, con el propósito de evitar multas administrativas de carácter internacional.

México veta el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no concluyeron este trámite en su pasaporte. ChatGPT - creada con IA

Consejos para evitar problemas migratorios

Para evitar convertirse en parte de la estadística de pasajeros bloqueados en el aeropuerto, se aconseja tener en cuenta la revisión del estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de antelación a cualquier viaje. En caso de que su documento haya sido emitido hace años y no contenga el chip electrónico visible en la portada, es pertinente programar una cita.

El proceso de renovación requiere la verificación de la CURP certificada y el pago de derechos respectivos, los cuales oscilan según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Es importante recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún negarán su acceso, obligándolo a someterse a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de su vuelo.