La clasificación social será fundamental para determinar quiénes podrán recibir ayudas estatales el próximo año.

El Sisbén seguirá siendo en 2026 la principal herramienta del Estado colombiano para ordenar a los hogares según su realidad económica y definir el acceso a subsidios del Gobierno Nacional. Estar correctamente registrado y clasificado marcará la diferencia para millones de personas que esperan recibir transferencias o apoyos durante el año.

Desde hace varias décadas, este sistema ha evolucionado para reflejar con mayor precisión las condiciones de vida de la población. Con la metodología vigente, ya no se habla de un número único, sino de una categorización que busca identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, un cambio que redefine cómo se asignan los beneficios sociales.

Cómo se clasifica en el Sisbén IV y su funcionamiento

Con la implementación del Sisbén IV, el antiguo sistema de puntajes ha sido reemplazado. En su lugar, los hogares son clasificados en grupos designados por letras, lo que facilita una focalización más efectiva de los programas sociales gestionados por entidades como Prosperidad Social.

Este sistema analiza diversas variables socioeconómicas y asigna a cada hogar un grupo específico. Esta clasificación determina si un individuo puede ser priorizado en programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otras iniciativas de protección social que se mantendrán vigentes hasta 2026.

Quiénes determinan el acceso a subsidios

Cada uno de los grupos se segmenta internamente en subgrupos que refinan aún más la clasificación. Por lo tanto, mantener actualizada la información en el Sisbén será determinante para aquellos que buscan acceder a apoyos económicos en 2026 y evitar ser excluidos de los programas sociales.

Los cuatro grupos son:

Grupo A : Hogares en situación de pobreza extrema Población con menor capacidad de generar ingresos Grupos del A1 al A5.

Grupo B : Hogares en condición de pobreza moderada Población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A Grupos del A1 al A5.

Grupo C : Hogares en condición de vulnerabilidad Población en riesgo de caer en la pobreza Grupos del A1 al A5.

Grupo D: Hogares que no están en situación de pobreza Población no pobre, no vulnerable Grupos del A1 al A5.

Cómo verificar el subsidio con cédula y Sisbén

Para confirmar si el hogar hace parte de los beneficiarios activos, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial del Banco Agrario y seguir estos pasos: