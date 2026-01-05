Educación, salud, vivienda y movilidad estarán entre los rubros más impactados (Fuente: archivo).

El Gobierno nacional dejó en firme el esquema de aumentos que marcará el costo de vida en Colombia durante 2026. Con el salario mínimo ya decretado y a la espera del dato final de inflación de 2025, el Ejecutivo activó los ajustes que modificarán tarifas clave como matrículas escolares, medicina prepagada, transporte, arriendos, multas y otros cobros regulados.

Los incrementos no se aplicarán todos al mismo tiempo ni bajo el mismo criterio. Mientras algunos precios subirán directamente con el salario mínimo, otros lo harán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo dato definitivo se conocerá en los próximos días y será determinante para millones de hogares.

¿Por qué suben tantos precios en Colombia en 2026?

El aumento generalizado responde a dos anclas legales. La primera es el salario mínimo, que sirve como base para sanciones, aportes, tarifas y contratos indexados. La segunda es la inflación anual, que fija el techo para arriendos, pensiones, matrículas y otros ajustes permitidos por ley.

Esta combinación genera un efecto en cadena: una vez se confirman estas variables, decenas de bienes y servicios quedan habilitados para actualizar sus precios a lo largo del año.

¿Cuánto subirán los colegios y las pensiones escolares en 2026?

El sector educativo volverá a aplicar ajustes desde el inicio del calendario académico. Los colegios privados deberán reportar sus nuevas tarifas al Ministerio de Educación, respetando los topes oficiales según su régimen, modalidad y nivel de clasificación.

Los incrementos variarán entre instituciones y se sumarán a otros costos asociados al regreso a clases, como útiles, uniformes, transporte escolar y actividades complementarias, que suelen actualizarse en los primeros meses del año.

El Gobierno decretó todos los aumentos de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto subirán los arriendos y las pensiones en 2026 según la inflación?

Esta semana se conocerá un dato clave. El DANE publicará la inflación de diciembre de 2025, cifra que cerrará el balance del costo de vida del año pasado y servirá como referencia para los ajustes de 2026 en arriendos, pensiones y otras tarifas indexadas al IPC.

En los últimos meses, la inflación se ha movido cerca del 5 % anual, con una desaceleración leve pero sin lograr romper ese piso. En noviembre, el indicador se ubicó en 5,30 % y las proyecciones apuntan a que diciembre cerrará en un nivel similar.

¿Cómo aumentarán las prepagas y los costos de salud en 2026?

En salud, el impacto será mixto. Las cuotas moderadoras del sistema obligatorio subirán de acuerdo con el nuevo salario mínimo, mientras que los planes de medicina prepagada ajustarán sus valores dentro de los rangos permitidos por la regulación vigente.

También se esperan cambios en tarifas de consultas particulares, procedimientos privados y planes complementarios, especialmente durante el primer trimestre, cuando las entidades actualizan sus estructuras de costos.

¿Cuánto costará el transporte público y los pasajes en 2026?

La movilidad tendrá ajustes en varios frentes. Cada ciudad definirá en enero las nuevas tarifas de transporte urbano, incluyendo buses, sistemas integrados y transporte masivo, con base en costos operativos e inflación acumulada.

A esto se suman los incrementos en pasajes intermunicipales, el transporte de larga distancia y eventuales ajustes en tiquetes aéreos, influenciados por el precio del combustible y la temporada.

¿Suben las multas, el SOAT y la tecnomecánica en 2026?

Sí. Las multas de tránsito se actualizarán en la misma proporción del salario mínimo, encareciendo comparendos y sanciones desde enero. El SOAT recalculará su valor anual y la revisión tecnomecánica ajustará tarifas principalmente por inflación, impactando a propietarios de carros y motos.

¿Qué otros servicios subirán con el salario mínimo en 2026?

Además de educación, salud y transporte, el aumento del salario mínimo incidirá en una larga lista de conceptos, entre ellos:

Aportes a salud y pensión de trabajadores y empleadores.

Cuotas de aprendices del SENA y contratos indexados al mínimo.

Servicios intensivos en mano de obra como vigilancia, aseo y seguridad privada.

Guarderías, cuidado infantil y servicios domiciliarios.

En total, cerca de 70 bienes y servicios en Colombia mantienen algún grado de indexación directa o indirecta al salario mínimo.

¿Qué precios se ajustan con la inflación de diciembre de 2025?

El dato que divulgará el DANE marcará el techo para múltiples ajustes a lo largo de 2026. Entre los principales rubros que se actualizan con el IPC están:

Arriendos de vivienda, según lo estipulado en los contratos.

Mesadas pensionales, que se recalculan con la inflación del año anterior.

Matrículas y pensiones educativas.

Algunas tarifas de servicios públicos y contratos privados con cláusulas de indexación.

Aunque estos incrementos no se aplican todos al mismo tiempo, la inflación de diciembre define el marco de referencia para todo el año.

¿En cuánto podría cerrar la inflación de 2025 en Colombia?

El proceso de desinflación perdió fuerza en el tramo final del año. Tras marcar 5,51 % en octubre y 5,30 % en noviembre, el mercado espera que diciembre confirme una inflación cercana al 5 %, un nivel todavía alto frente a la meta del Banco de la República, fijada en 3 %.

Las estimaciones de analistas y centros de estudio coinciden en que el cierre de 2025 se moverá apenas por debajo o ligeramente por encima del 5 %, lo que anticipa ajustes relevantes en pagos y tarifas durante 2026, sin que ello implique un cambio drástico en la tendencia.